Megyei érdekeltség nélkül zajlott le a csütörtöki nap a vizes világbajnokság úszószámaiban: Pádár Nikolett a váltóval elért ötödik helyezéssel zárta a hazai rendezésű világeseményt.

A váltó kihozta a maximumot a világbajnoki döntőből, gratulálok mindenkinek! Ki lehet mondani, hogy az augusztusi Európa-bajnokságon éremesélyes lesz ez a magyar csapat. Nikivel abszolút elégedett lehetek, a reggeli és az esti futamokban is folyamatosan remek időket úszott élete első világbajnokságán. Szép eredményekkel kezdi a nemzetközi felnőtt szereplését, még egy kicsit higgadtabban kell úsznia a későbbi világeseményeken, és akkor az egyéni célok is elérhetők, már most is karnyújtásnyira volt az elődöntő. Jó előjelekkel várjuk az ifjúsági Eb-t, ahol két hét múlva Niki 100 és 200 méteren is európai ranglistavezetőként áll rajthoz, a váltóval is kiemelkedő eredményeket érhet el – összegezte Niki teljesítményét Gellért Gábor, a SZUE vezetőedzője.

A tegnapi döntőkben két számban izgulhattunk hazánk úszóiért: Telegdy Ádám 6., Kovács Benedek pedig a 8. helyen végzett a 200 méteres hátúszás döntőjében. A 4x200 méteres férfi gyorsváltó harmadik idővel jutott a döntőbe, ám a hölgyekhez hasonlóan ötödik helyen végzett, a Milák Kristóf, Németh Nándor, Holló Balázs, Márton Richárd alkotta kvartett új országos csúccsal (7:06:27) ért célba.

A vizes világbajnokság úszóprogramja a mai napon is 9 órától folytatódik, az előfutamokat, majd a 18 órától kezdődő középfutamokat és döntőket is élőben közvetíti az M4 Sport.