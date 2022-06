Akárcsak a női kategóriában, a férfiaknál is 2020-ról 2021-re halasztott tokiói ötkarikás játékokon mutatták be az év sportteljesítményét. Díjazottunknak ez volt a harmadik olimpiája, amely mindezidáig a legsikeresebb is. A súlyemelők királykategóriájában, a plusz 109 ki­­logrammosok között összesítésben a hetedik helyen végzett. Szakításban 178, lökésben 218, összesítésben pedig 398 kilogrammal zárt.

A pandémia alatt begyűjtötte első magyar bajnoki címét és világbajnoki elsőségét is a mastersek között, míg a magyar mezőnyben már csúcstartó az aranyérmeket tekintve.

Bármilyen díjat kapni óriási megtiszteltetés, ezt pedig különösen. Szegeden az Év sportolója díjat is hatalmas kiváltság megnyerni, hiszen rendszerint több nagy siker születik itt. Ez az Év sportteljesítménye díj is ehhez hasonló, megtisztelő, hogy rám gondolt a sportrovat. A díjátadón is elhangzott, én vagyok az, aki mindenkivel kiváló viszonyt ápol. Én is így érzem, és még pár évig szeretném ezt a sportcsaládot erősíteni aktívan

– árulta el érdeklődésünkre Nagy Péter.

A 36 esztendős, tizenhétszeres magyar bajnok súlyemelőnek határozott tervei vannak a folytatást illetően is.

Csökkentettek a megszerezhető kvóták számán, így a pá­­rizsi olimpiá­­ra még az ed­digieknél is nehezebb lesz kijutni. Az viszont biztos, hogy nekivágok a kvalifikációnak, de az a bizonyos szög már benn van. Az aktív versenyzéstől a 2024-es ötkarikás játékokat követően visszavonulok

– osztotta meg elképzeléseit.

Nagy Péter június első nap­jai­ban a nyolcadik helyen végzett az albán fővárosban az Európa-bajnokságon. 376 kilogrammos összteljesítménnyel zárt, miután felkészülését kisebb derékproblémák hátráltatták.

Ezzel kapcsolatban elmondta, az elmúlt héten gyógytornával igyekezte re­habilitálni a hátát, amelyet súlyzózással mától kezd óvatosan terhelni. Bízik a problémamentes folytatásban, mert a hónap végén a spanyol csapatbajnokságon van jelenése, bár úgy fogalmazott, ha picit is lesz fájdalma, nem kockáztat.

– 2022 második felében vár rám két fontos esemény, a magyar, illetve a világbajnokság. Szeretném tovább gyarapítani a bajnok címeim számát, míg a vb-n szeretném elérni a 400 kg-ot összesítésben. A közel lesz egymáshoz a két verseny, akkor itthon ami a csövön kifér, ellenkező esetben a biztos győzelem lesz a célom

-vélekedett a jövőt illetően díjazottunk.