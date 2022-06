Tati, beállsz, melegíts!

A Tóth János csapatvezető által elhangzott szavak után Révész Ferenc betépőzárazta a kesztyűjét, majd elindult. Kocogott egy picit, bemelegítette a karját, pár perc múlva pedig, amikor a labda elhagyta a játékteret, szólt a bírónak, majd leváltotta társát a +45-ös bajnokságban érdekelt Szindikátusban. Besétált a kapu elé, és várta az ellenfél akcióit.

Idényenként nem jut neki sok idő, nagyjából 10 percek akkor, amikor már biztosan vezet a csapata. Tudja a helyét, elvégre lassan 85 éves lesz. Egészen pontosan 84 esztendős és 282 napos volt, amikor legutóbb pályára lépett. A szereplés pe­­dig olyan jól sikerült, hogy a neki szánt tíz percben gólt sem kapott.

Még kellő módon nem ér­­zem magam olyan öregnek, mint amit a születési dátumom mutat, ezért szeretek né­­ha beszállni. És addig jövök is, ameddig a csapat elvisel, mert ezáltal is fiatalodom. Örülök, hogy itt lehetek – mondta Révész Ferenc. Volt egy csapattársam, aki a nem sportsérülés miatt kiszakadt hasfalam behálózása után azt mondta: ő az a kapus, aki nemcsak a háló előtt, hanem mögötte is véd. Jót nevetek azóta is, ha eszembe jut ez a gondolat, és gyakran idézem is. Szeptember 11-én töltöm be a 85. életévemet, remélem, még kapok szerepet a következő, őszi szezonban is, mert az azt jelenti, a Szindikátus jól szerepel.