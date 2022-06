A férfiak is elkezdik



Nyolc mérkőzéssel négy helyszínen a vízilabda-világbajnokság férfiküzdelmei is elrajtolnak ma Magyarországon. A házigazda rögtön egy rangadóval kezd 21 órától (élő: M4 Sport) Montenegró ellen, amely könnyen elképzelhető, már a csoportelsőségről is dönthet. Ez pedig a könnyebb-nehezebb ágról. A szegedi Tiszavirág Sportuszoda sem marad mérkőzések nélkül, ugyanis 18 órától Ausztrália Kazahsztánnal csap össze, míg 19.30-tól az olimpiai bajnok szerbek a tokiói ötkarikás játékokon hatodik helyen végző Egyesült Államok csapatával játszanak.