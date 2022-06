Újabb két magyar játékosával állapodott meg a folytatásról a Naturtex-­SZTE-Szedeák férfi kosárlabdacsapata. A klub ugyanis be­­jelentette, hogy a következő sze­­zonban is a csapatot erősíti Stefan Filipovics és Mayer Ákos is.

A négyes és ötös poszton bevethető Filipovics tavaly nyáron igazolt a Naturtexhez, majd összesen 32 bajnokin lépett pályára a Szedeákban a 2021–2022-es idényben, 3.62 pontot és 2 lepattanót átlagolt a pályán töltött 8.7 perce alatt.

A szintén magas posztokon játszó Mayer Ákosnak az idei volt az ötödik szezonja a Tisza-partiaknál, hiszen már 2017 óta Szegeden pattogtat. Idén összesen 13 meccsen jutott lehetőséghez az NB I./A csoportjában, és át­­lagban 5.3 percet töltött pályán ez alatt.

Nagyon örülök, hogy két tehetséges, 25 éven aluli játékossal sikerült megállapodnunk, hiszen mindkettejükben komoly fejlődési lehetőség rejlik – mondta az újabb magyar játékosok bejelentését követően Kardos Péter, a Szedeák elnöke.

Az idei szezonban magyarkupa-ezüstérmet szerzett csapat korábban már öt magyar játékosával is megállapodott a folytatásról, így Bognár Kristóf, Kerpel-Fronius Balázs és a három U23-as játékos, Balogh Szilárd, Polányi Kristóf és Szatmári Zsombor is a Szedeákban játszik a 2022–2023-as szezonban. Az is ismert már, hogy Tayler Persons Franciaországban folytatja karrierjét: az amerikai irányító ugyanis a francia másod­osztályban érdekelt Chalon csapatába igazolt.