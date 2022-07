A padel a tenisz és a fallabda legjobb elemeit ötvözi, párok egymással szemben játsszák egy 10x20 méteres mini teniszpályán, speciálisan a sportág számára kifejlesztett ütővel és labdával. A padelütő jóval könnyebb, mint a teniszütő, könnyebben is kontrollálható vele a játék. A küzdőteret üvegfal és részben kerítés veszi körül, a két térfelet pedig háló választja el, épp úgy, mint a teniszben. A játékszabályok megegyeznek a teniszével, annyi kiegészítéssel, hogy az oldalsó és a hátsó falat is be lehet vonni a játékba, de a falról visszapattanó labdának is van szerepe a játékban.

A Labdaház Tenisz Klubban elkészült a két padel pálya, ebből az alkalomból rendezték meg a Labdaház kupát, ahol két kategóriában összesen 20 páros indult. Silver kategóriában 8 páros (ők azok, akik régebb óta játsszák a padelt), míg bronz kategóriában, azaz az újoncok között 12 páros jelentkezett. A silverek között Bíró André, többszörös országos magyar padel bajnok nyert Bíró Mátéval alkotott párosában, megelőzve a Balogh Patrik-Marijic Nikola kettőst, míg a harmadik helyezett a Susányi Zsófia-Kiss György duó lett. A bronz kategóriában Boros Tamás Barna Tamással alkotott párosa győzött, második helyen a Takács Roland-Barcsay Miklós kettős végzett, míg harmadikként Vas Enikő-Horváth Gábor zárt.