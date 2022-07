Idén 27. alkalommal rendezik meg Ti­­szaszigeten a Sziget-kupa kispályás labdarúgótornát, amelyen a pénzdíj összesen 500 ezer forint. A helyszín a szokásos, azaz a település általános iskolájának udvara, az ott lévő gumiborítású sportpálya.

Az esemény időpontja is hagyományosnak mondható, azaz péntektől vasárnapig tartanak majd az események, az idei tornát július 8. és 10. között tartják. Az első és a második nap a selejtezőké, majd a harmadik játéknapon egyenes ki- eséses rendszer után jutnak el a csapatok a végső helyezésekig, illetve a döntőig.

A szervezők ezúttal csak nyílt kategóriában várják a jelentkezéseket, a nevezési határidő július 6. (szerda), 18 óra.

A tavalyi eseményekhez ha­­sonlóan idén is első körben 16 csapat jelentkezését várják, amelyek négy négyes csoportban küzdenek majd a továbbjutásért. Az esemény címvédője a Szigetépítő Team, amely ezúttal is várja a kihívókat. További információkról ér­­deklődni és nevezni Kószó Mi­­hálynál (20/852-2812) és Kiss Róbertnél (70/977-1290) lehet, és érdemes igyekezni, mert a helyeket a nevezés eladásának sorrendjében töltik fel.

A Sziget-kupa a nyár legnépszerűbb megyei kispályás futballtornája, amelyen többek között NB I.-es és válogatott futsaljátékosok is pályára szoktak lépni.