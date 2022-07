– Pazar élményt jelentett a játékosok és a szakmai stáb számára is, hogy hazai környezetben jutottunk be a legjobb négy közé, ahol újabb mérkőzést tudtunk nyerni – mesélt érzéseiről a világbajnoki ezüstérmes magyar női vízilabda-válogatott szentesi másodedzője, Tóth László.

Érezhetően még hétfőn délután is az elmúlt két hét hatása alatt volt. Hosszú percekig áradozott a menetelésről, pozitívumokról, és a csapatra váró feladatokról.

Megmutatkozott erejük

– Az elmúlt években néhányszor láthattuk az amerikaiakat döntőben vízilabdázni, nem volt ritka a nagykülönbségű sikerük sem. Komikus volt, ahogy üres lelátók előtt 14–5-re legyőzték Tokióban a spanyolokat. A mi erőnket jól mutatja, hogy szoros meccset játszottunk velük. A győzelemhez még ennél is jobb játékra lett volna szükségünk. Bár hogy egy példát mondjak, Garda kiválóan lőtt, jó helyre mentek a labdái, de mégsem született belőlük gól, mert bravúrblokkokkal hatástalanította az ellenfél védelme – világított rá a címvédő sikerének egyik összetevőjére. Hozzátette, egy-egy szituációban nekünk sem ártott volna jobban védekezni vagy éppen támadni, mert akadt gólcsendünk is, amikor hiányzott a csapatból az átütőerő.

Kiemelte a mentális felkészítés fontosságát is. Hatalmas hangsúlyt fektet erre Bíró Attila, ez pedig segítette kezelni a hazai pálya varázsát. Ennek köszönhetően nem esett abba a hibába a női pólócsapat, mint amibe januárban a férfi kézilabda-válogatott a részben hazai rendezésű Európa-bajnokságon.

– A profi sportolók is emberek, ők is képesek megrogyni. Ezért hamis állítás, hogy tudniuk kell kezelni a hazai környezetet többezer szurkoló előtt. A mentális tréningre mindig odafigyelt Attila, ez pedig most különösen kifizetődött – világított rá a Hungerit-Szentesi VK-val magyar bajnok Tóth.

Hűha!

– Mindig az aktuális meccs jelentette a hűha-érzést, de a holland találkozót mindenképpen jó volt megélni. Ez a Bíró-csapat szinte mindig bejutott a legjobb négy közé, de 2021-ben az olimpiai selejtezőn és a világligában is döntőt játszottunk, míg az olimpián meglett a bronzérem. Most újra nyertük a négy között, ez jó tendencia, ezt kell folytatnunk a párizsi olimpia végéig – válaszolta arra a kérdésünkre, hogy melyik mérkőzést adta neki a legnagyobb élményt.

Két hétig pihenhetnek a margitszigeti hősök, utána elindul a felkészülése az augusztus 27-én kezdődő spliti Európa-bajnokságra. Ennek a címvédője Spanyolország, Magyarország egy balatoni edzőtábort követően egy szardínai tornán tartja majd az Eb-főpróbáját.