Több poszton is bevethető, rutinos támadó középpályásként jellemezte a leigazolt Szakályt a szegedi klub honlapja. Korábban magyar bajnoki címet ünnepelt a Videotonnal, összesen 281 alkalommal lépett pályára az első osztályban. Játszott az U21-es válogatottban, klubszinten pedig megfordult Kaposváron, a Videotonban, Zalaegerszegen, a Puskás Akadémiában, a Paksban és Mezőkövesden. Az utóbbi fél évet az MTK-nál töltötte.

– Örültem a Szeged megkeresésének, mert a csapatról csak jókat hallottam a volt csapattársaimtól, akik itt játszanak. Ezt most már én is tapasztalom, nagyszerű körülmények közé, remek közösségbe kerültem. Fontos volt, hogy olyan csapatba kerüljek, ahol komoly célokat tűztek ki a csapat elé és az itt Szegeden adott. Szeretnék egy jó szezont teljesíteni, és úgy gondolom, hogy segíteni is tudok abban, hogy ezeket a célokat megvalósítsuk – idézi a klubhonlap a 34 éves Szakály Dénest.