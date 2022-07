Az első bajnoki előtti napok mozgalmasan telnek a Szeged-Csanád Grosics Akadémiánál. Amíg a játékosok gondolatai már a hétfőn 20 órakor az MTK otthonában kezdődő NB II.-es starton járnak, addig a szakmai vezetés a keret erősítésén dolgozik.

Ezúttal egy védő érkezéséről számolhatunk be: a Vasastól sikerült elcsábítani a 24 éves Szilágyi Zoltánt. A debreceni születésű labdarúgó 2012-ben került Budapestre a Vasas akadémiájára, majd játszott két évet Siófokon (2016–18), majd visszatért a Vasashoz, és ott töltötte az elmúlt három szezont. Az előző hat bajnokságot egyaránt az NB II.-ben töltötte, azaz 18 éves kora óta stabil másodosztályú játékos, és összesen 100 bajnoki mérkőzés van a lábában, ezen kívül pedig további 12 magyarkupameccs. Ötször szerepelt az U19-es válogatottban is. Temesvári Attilával párban komoly belső védőpárosa lehete így a Szegednek, hiszen Szilágyi 191, Temesvári pedig 200 centiméter magas, és így például a Szolnokról érkezett Tóth Balázs tud bal oldali szélső védőt is játszani.

Szilágyi a tizedik új játékosa a Szegednek Bíró Bence, Pintér Ádám, Vaits Marcell, Gera Norbert, Tóth Péter, Tóth Bence, Könczey Márk, Szakály Dénes és Micsinai Tamás után, illetve szerepeltek olyanok az edzőmeccseken (például Zoran Beronja, Busa Bence, Török Kevin), akik még nincsenek leigazolva.

A Szeged-Csanád GA tehát hétfőn megkezdi a bajnoki szezont, mégpedig az NB I.-ből kiesett MTK vendégeként.