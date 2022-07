A fiatalítás és a rutin elegye alkotja a Metalcom Szentes OB I.-es férfi vízilabdacsapatának keretét a 2022-23-as szezonban. A Kurca-parti klub már korábban bejelentette Uros Vasics és Ivan Gusarov szerződtetését, most viszont a teljes játékoskeretre fény derült.

Az előző szezon csapatából hatan is (Kovács Kristóf, Pellei Frank, Pellei Kristóf, Lajkó Márton, Takács János és Garancs András) eligazoltak Szentesről, Somogyi Balázs, Vörös Viktor, Meixner Marcell, Kókai Tibor és Hornyák Olivér pedig visszavonult, Kátai-Benedek Máté pedig nem OB I.-es szinten játszik a folytatásban.

A szentesiekhez így összesen hét magyar játékos érkezett, mellettük pedig öt fiatal az utánpótlásból került fel a felnőttekhez.

A kapuba a BVSC-től érkezik a korábbi bajnok és Bajnokok Ligája-győztes Kardos Gergely. A 26 éves kapus társa az AVUS-tól érkező Kovács Barnabás lesz, míg az utánpótlásból Pászti Benedek kerül fel ezen a poszton.

Visszatér Szentesre Fülöp Bence, aki Kardoshoz hasonlóan szintén a Szolnokkal nyert BL-t korábban, és a 2020-21-es idényben játszott már a szentesieknél, most a Debrecentől érkezik. Vele tart a center Vismeg Botond is. A jobb oldalra Tapasztó Szilviuszt a Honvédtől szerződtette a Szentes, itt a hosszabbító Mátyók Norbert és Chilkó Márton lesz még bevethető. Bal oldalra szentesiként marad a csapat tagja Hegedűs Bence, új játékosként pedig a Szegedtől igazol át Hajdu Attila, a fiatalok közül pedig Makán Róbert bizonyíthat. A martfűi Invictusból Pethe István is a Kurca-partján folytatja.

Még zajlanak az átigazolások a csapatoknál, így pontosan csak akkor mondhatjuk ki igazán, hogy mi a célkitűzésünk, ha kialakultak a keretek. Az viszont biztos, hogy szeretnénk, ha nyugodtabb szezonunk lenne az előzőnél. A középmezőny élcsapataival szeretnénk küzdeni, és minél előrébb végezni a tabellán – összegzett Szilágyi Péter, a Metalcom Szentes vezetőedzője.

A Metalcom Szentes játékoskerete a 2022–2023-as szezonra, kapusok: Kardos Gergely, Kovács Barnabás, Pászti Benedek. Mezőnyjátékosok: Mátyók Norbert, Chilkó Márton, Tóth Bence, Molnár Barnabás, Tapasztó Szilviusz, Hajdu Attila, Hegedűs Bence, Ivan Gusarov, Makán Róbert, Uros Vasics, Bozó Péter, Vismeg Botond, Fülöp Bence, Pethe István, Kürti-Szabó Máté. Vezetőedző: Szilágyi Péter.