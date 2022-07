A felkészülés legeslegvégére ért a Szeged-Csanád Grosics Akadémia NB II.-es labdarúgócsapata: a bajnokság a Tisza-partiaknak hétfőn 20 órakor kezdődik, amikor a feljutásra, sőt a bajnoki címre is esélyes MTK otthonában lépnek pályára.

A szegediek túl vannak a hat hetes felkészülésen, a szlovéniai edzőtáboron, valamint immár a több mint tíz újonnan érkező játékos beépítésének nehézségein, feladatain. Ennek szellemében nyilatkozott az eltelt időszakról, illetve az előttük álló feladatról a délelőtti edzés előtt a szakvezető Alekszandar Sztevanovics.

– Azt kell mondjam, nem vagyok túlzottan elégedett a felkészüléssel, a tervezettekkel ellentétben a bajnoki rajtra még nem állunk tökéletesen készen. Ráadásul akadtak játékosproblémák, és vannak olyan posztok, amelyekre még az utolsó napokban is vártunk labdarúgókat. A cél? A bajnokság elég hosszú, és még el sem kezdődött, de vannak ambícióink. Nem vagyunk még felkészülve a bajnokságra teljes mértékben, de azokra a helyekre vágyhatunk, amelyek a tabella elején vannak, sőt meglepetéscsapatként még akár a feljutó helyekre is odaérhetünk. Az MTK Budapest elleni starttal kapcsolatban el kell mondanom, nagyon jó csapatról van szó. Azt a játékot játssza, amelyet egyszer majd mi is szeretnék, jól szervezett együttes. Mindent megteszünk, hogy megnehezítsük az MTK dolgát, de jelen helyzetben még úgy látom, a fővárosi alakulat a jobb csapat. Ha lesz esélyünk meglepetést szerezni, azt mindenképpen szeretnénk megragadni – nyilatkozta Alekszandar Sztevanovics vezetőedző.

Az biztos, hogy nem volt egyszerű dolga a stábnak, hiszen nagy volt a mozgás az öltözőben, és az is tuti, hogy kell még idő az összeszokásra, a játékelemek gyakorlására.

Újabb érkezők

Tegnap két új játékos érkezését is bejelentette a Szeged-Csanád GA. Az egyikük rutinos, sok nagy csatát megélt labdarúgó: Szatmári Lóránd (33) a Vasasban töltötte az elmúlt négy évet, volt csapatkapitánya is a fővárosi csapatnak, az MTK, a Pécs és a Pécs színeiben összesen 155 NB I.-es találkozó van a lábában.

A másik játékos egy fiatal, 2004-es születésű játékos: Sipos Szabolcs Debrecen után választotta a Szeged-Csanád GA együttesét.