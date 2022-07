Két hét múlva vasárnap kezdődik a labdarúgó NB II. 2022–23-as idénye, amelynek nyitányán a Szeged-Csanád GA az MTK vendége lesz.

Ennek szellemében készül a csapat a szlovéniai edzőtáborban, Roglán, ahol már le is játszott egy felkészülési mérkőzést. A szlovén másodosztály előző idényében tizedik ND Ilirija Ljubljana elleni 2–1-es vereség a felkészülési időszak ebben a szakaszában teljesen elfogadható. A szegedi gólt Haruna Jammeh szerezte.

– A szállás teljesen jó, és szerencsére az idő kellemes, ami engedi a pihenést. Külön jó, hogy a hotelszobám ablaka alatt van a pálya, így nem kell messze menni az edzéshez. Ez nekem külön segítség, és kicsit furcsa is, mert egyébként Szentesről járok be Szegedre. A pálya minősége is megfelelő a jó munkához, igazán pozitív benyomásom van a körülményekről. Kemény hetünk van, már az első edzések után tapasztalhattuk, hogy a mester komoly munkát tervezett ide. De ez így van rendjén – nyilatkozta a klub honlapján a kapus Molnár-Farkas Tamás az őket körülvevő körülményekről.

A folytatás szombaton következik: 17 órától az olasz Serie A-ból a 20. helyen kiesett Venezia lesz az ellenfél.

A talján klub majd csak augusztus 13-án kezdi meg szereplését a húsz csapatos másodosztályban, így ők még inkább a felkészülés elején járnak, és ez lesz az első felkészülési mérkőzésük. A Venezia ugyancsak Roglán edzőtáborozik ezen a héten, a keretében pedig található brazil, finn, amerikai, osztrák, norvég és francia légiós is.

A Szeged-Csanád GA vasárnap és hétfőn is edz még a szlovén településen, majd ezek után indul haza, és szerdától már a bajnoki ritmus szerint folytatódik a munka. A csapatra a rajt előtt már csak egy felkészülési mérkőzés vár: jövő vasárnap az NB I.-be feljutott Kecskemét otthonában lesz a főpróba.