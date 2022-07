Nincs megállás, mert a versenyek folyamatosan jönnek. A szegedi Gellért Tenisz Iskola fiataljai a sikeres vidékbajnokság után sem sokáig pihenhettek, keményen edzenek. Ez sem véletlen, hiszen éppen az eredményes játéknak köszönhetően az augusztusi országos bajnokságon népes csapattal indulhat a GTI. Azok a csapatok, páros- és egyéni játékosok indulhatnak az ob-n, akik a dobogón végeztek a bajai eseményen. Ebből pedig akadt bőven..

– Nem volt könnyű dolgunk, mert két éljátékosunk, Bíró Melinda és Tóth Ákos János sérüléssel és betegséggel bajlódott, így utóbbi nem is tudott rajthoz állni, Melinda pedig csak csapatban vette fel a küzdelmet. A többiek nagyon szépen szerepeltek, helytálltak a két vezérünk nélkül is. Öt csapatunk lesz ott az ob-n, köztük 14 éves csapat, amely Jancsi nélkül, két fővel harcolta ki a részvételt, így Zádori Kristóf és Horváth Döme minden dicséretet megérdemel, bronzérmesek lettek. Bravúr volt a javából. Da nagy öröm volt az U18-as leány és az U16-os csapat elsősége is. Leány 16-ban az egyéni döntőt két GTI-s játszotta, Kis-Czakó Eszter és Major Stella egy nagyon színvonalas finálét vívott, végül döntő szettben Eszti nyert, míg a páros küzdelmeit közösen megnyerték. Mindenképpen mutatja az előrelépésünket, hogy több olyan játékosunk is érmet szerzett, akinek eddig ez nem sikerült. Örömteli az is, hogy vidéken továbbra is mi vagyunk a második legeredményesebb klub. De ami igazán pozitívum, az a közösségünk. Most is több napig voltunk együtt Baján, remek volt a hangulat, segítik, biztatják egymást a gyerekek, jó közöttük lenni. Sokszor ez fontosabb, mint egy-egy győzelem, mert remek csapatot alkotunk. Bravúr? A fiú 14-es csapat harmadik helye, de mindenkire büszkék vagyunk – értékelte a bajai vidékbajnokságot Kiss György, a Gellért TI vezetőedzője.

Edzés délelőtt, edzés délután. Kánikulában is. A fiatalok szorgalmasak, hiszen a nyáron is komoly kihívások várnak rájuk.

– Még komoly versenyek várnak ránk. A héten edzőtáborban készül Bíró Melinda, Kis-Czakó Eszter, Major Stella és Tóth Ákos János a magyar válogatottal. A lányok a csapat és egyéni Európa-bajnokságra készülnek, míg Jancsi az egyéni Eb-n szerepel majd. Ha ezek lezajlanak, akkor Szegeden készülünk, majd kezdődik az egyéni ob, utána a csapat országos bajnokság, szeptemberben pedig rajtol a női Szuperliga és folytatódik a küzdelem a férfi OB III-ban, így izgalmas időszak vár ránk – zárta a gondolatot Kiss György.

A Gellért TI játékosainak az eredményei a bajai vidékbajnokságon, aranyérmesek, csapat, lány U18: Bíró Melinda, Kis-Czakó Eszter; lány U16: Major Stella, Ganbat Jázmin, Buchholcz Bora. Páros, lány U16: Kis-Czakó Eszter, Major Stella. Egyéni, lány U16: Kis-Czakó Eszter.



Ezüstérmesek, páros, U14 lány: Buchholcz Bora, Kovács Hédi (Gyula). Egyéni, U16 lány: Major Stella.

Bronzérmesek, csapat, fiú U16: Sonkodi Bálint, Magyar Krisztián, Kristóf Zsombor; fiú U18: Bíró Marcell, Temesvári Balázs; fiú, U14: Zádori Kristóf, Horváth Döme. Páros, fiú U18: Bíró Marcell, Temesvári Balázs. Egyéni, fiú U18: Bíró Marcell.

Felkészítő edzők: Kiss György, Susányi Zsófia, Sonkodi Bálint, Trója Gréta, Ajkay Norbert. Erőnléti edző: Molnár Tamás.