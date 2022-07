Mint ahogy szinte minden szezon kezdete, ez is változásokat hozott a Zengő Alföld Szegedi TE férfi tekecsapatánál. A négy évet a klubnál eltöltő Brancsek János elbúcsúzott, viszont érkezett Zalaegerszegről Kozma Károly, a Ferencvárostól Sárosi Krisztián, visszatért a szerbiai Szabadkától Szél Tibor, valamint a szintén szerb első osztályban szerepelt Kodruntól Milan Jovetics igazolt a klubhoz.

A keret tehát bővült, hiszen a négy érkező mellé vegyük oda Kiss Norbertet, Karsai Lászlót, Karsai Dánielt, Ács Tamást és akár még Ivanyik Richárdot is, azaz bő keret áll az elnök, Karsai Ferenc rendelkezésére.

– A papírforma szerint erősödtünk, és reméljük, minden működik majd. A nemzetközi kupák közül az Európa-kupa a németországi Münchenben lesz, ott szeretnénk jól szerepelni, míg itthon jó lenne harcban lenni a bajnoki címért. Immár négy szereplős lesz az éremért a csata, hiszen belépett a Kaposvár, amely négy új és jó játékost igazolt – mondta Karsai Ferenc.

A bajnokság szeptember 3-án indul, és a szuperligában továbbra is tíz csapat található.

– Most még csak ráhangoló edzést, találkozót tartottunk, amelyen az újoncok közül pályán bemutatkozott Kozma Károly és Sárosi Krisztián is. Pihenhettem, és nekem már hiányzott is a teke, szóval önbizalommal, egyben érdeklődve várom a következő szezont. Lesznek jó meccsek, hiszen a Zalaegerszeg mellett a Kaposvár, valamint a Répcelak is komoly ellenfélnek tűnik – nyilatkozta a klub meghatározó játékosa, Zapletán Zsombor.

Az első edzőmérkőzést augusztus 6-án a BB Mentor-kupa keretein belül a Tiszakécske ellen vívja a Zengő Alföld. A BB Mentor-kupa mellett augusztus 20-án Pápán szerepel a csapat, ott címvédőként indult a tornán, majd 27-én a Ferencváros népligeti pályáján a Rákos József-emléktornán érdekelt.