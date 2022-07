– Néhány nap elteltével már kezdenek leülepedni a történtek. A döntő végén azt hittem, csak egy rossz álom, hogy kikaptunk és csak ezüstérmesek lettünk. Most már kezdem felfogni, hogy a világ második legjobb csapata vagyunk, bár szerintem az első, mert harminc mérkőzésünkből huszonkilencet megnyertünk. Idővel jó lesz erre visszagondolni, de most még néha elpityeredek, ha rá gondolok – mesélt őszintén érzéseiről a hódmezővásárhelyi Mérai Maja, aki a junior kézilabda-válogatott tagjaként világbajnoki ezüstérmes lett.

A magyar nemzeti csapat a szlovéniai Celjében rendezett világbajnokság döntőjében Norvégiától szenvedett 31–29-es vereséget címvédőként.

– Ha elvonatkoztatok az ezüstéremtől, akkor nagyon büszke vagyok a csapatunkra és magamra, hogy mind a négy világversenyen részt vettem és sikeresek voltunk. Ez egy olyan eredmény, ami példátlan a magyar utánpótlás-kézilabdában – utalt arra Maja, hogy három korosztályos Európa-bajnoki címet követően világbajnoki ezüstéremmel köszönnek el az utánpótlásévektől.

Klubszinten Kisvárdával az NB I.-es tabella hetedik helyén végzett. Az előttünk álló idényt is biztosan itt játssza.

– Teljesen elégedett vagyok a saját és a csapatom teljesítményével is. Rengeteget fejlődtem, sok tapasztalatot szereztem. Ez a célom továbbra is. Hétfőn indul az alapozás, én csütörtökig kaptam pihenőt. Jól is jön ez a három plusz nap, mert a vb miatt a klubidény után csak háromnapos szabadságom volt – árulta el.

Hozzátette, hogy a 2022–2023-as szezonban szeretnének a Kisvárdával az első hat között végezni, mert ez nemzetközi kupaindulást jelentene számukra, ami nagy álmuk.