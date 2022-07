Épphogy véget ért a hazai rendezésű világbajnokság, majd jött a világkupa franciaországi állomása, ezt követően egy héttel pedig máris a magyar országos bajnokság. Leírva is elég sűrű menetrendnek tűnik, Olasz Anna viszont végigcsinálta ezt a sort. A Maty-éren megrendezett ob-n célfotóval sikerült megvédenie országos bajnoki címét Rohács Réka előtt. A HAÁSZ SZUE többi versenyzője közül Vas Luca a negyedik helyen végzett a felnőtt női mezőnyben, míg a serdülő fiúk 5 km-es versenyén Fábián Lázár 11. helyen végzett.

Nem mondom, hogy ez volt életem versenye és produkciója, de nem is így mentem oda, hogy egetrengető teljesítményt kell nyújtsak. A célom persze az volt, hogy megnyerjem és hozzam a kötelezőt. Nagyon rosszul hangzik, hogy egy országos bajnokságról így beszélek, de egy kicsit "letudós" volt ez az ob. Nagyon örülök neki, hogy ismét magyar bajnok lettem, viszont egy világbajnokság után nehezebben motiválja magát az ember egy országos bajnokságra, ezt én is éreztem magamon. Ráadásul egy hónap múlva itt az Eb... Tavasszal, amikor kiderült, hogy ezen a hétvégén lesz az ob, akkor jeleztem Gellért Gábornak, hogy ez egy kicsit kemény időszak lett, akkor nem értett velem egyet, most már ő is belátja, hogy ez egy picit sok volt. Ha nem is nyertem volna, akkor is nyugodtan aludtam volna, így viszont elégedett vagyok a hétvégével – összegzett lapunknak Olasz Anna.

A világbajnokságon a vegyes váltóval ezüstérmet nyert olimpikon elmondta, nem csak fizikálisan, hanem mentálisan is megterhelő az elmúlt időszak számára.

Többen kérdezték, hogy milyen érzés világbajnoki ezüstérmesnek lenni. Őszintén szólva nem tudom. Arra nem volt időnk, hogy komolyabban megemésszük azt, ami a vb-n történt, most pedig már az Eb van fókuszban. A mi sportágunkban nagyon sokat kell edzeni, most viszont nagyjából egy hónapja ez a feszített tempó a felkészülésből is elvesz. Arra kell nagyon figyelnünk, hogy meglegyen a kellő pihenés. Nagyon sűrű a szezon, de ha mentálisan ki tudom magam kipihenni, akkor nem lesz gond. Én már be is terveztem a decemberi pihenőmet, remélem, semmi nem szól majd közbe – tette hozzá Olasz Anna.

A HAÁSZ SZUE klasszisa kitért rá, szerdától kéthetes edzőtáborba utaznak az augusztusi, római Eb előtt.

Ritkán mond ilyet az ember, de én most így vagyok vele: várom már az edzőtábort. Jó lesz egy kicsit visszarázódni a rutinba és a felkészülésre összpontosítani.