Azzal, hogy a napokban kiderült, az MTK-t elhagyva az MVM Szegedi Vízisport Egyesületben folytatja pályafutását a kajakos Balogh Gergely (21), eggyel nőtt a Tisza-parti klubot képviseli versenyzők és az általuk lefedett számok mennyisége a kanadai Halifaxban jövő szerdától vasárnapig tartó kajak-kenu világbajnokságon. A hét szegedi sportoló ugyanis tizenegy számban indul.

A legelfoglaltabb Nagy Bianka lesz, aki a tiszaújvárosi Bragato Giadával párban C2 200 és 500, valamint C4 500 méteren versenyez majd. Nádas Bence (K2 500 méter az algyői származású Kopasz Bálinttal, illetve K4 500 méter) és Suba Róbert (KL1 200 méter, VL2 200 méter) két-két, míg Kuli István (K4 500 méter), Varga Katalin (KL2 200 méter), Zombori Dominik (C4 500 méter) és Balogh Gergely (K1 500 méter) egy-egy számot kapott a szövetségi kapitánytól, Hüttner Csabától.

A halifaxi világbajnokságra pénteken utazik el a magyar küldöttség, amelynek meg kell küzdenie az ötórás időeltolódással is. A verseny jövő szerdán kezdődik magyar idő szerint 15 órakor, ezen a napon Nagy Bianka, Suba Róbert, Balogh Gergely, Nádas Bence és Kuli István rögtön érdekelt is lesz, aztán csütörtökön Varga Katalin, míg pénteken Zombori Dominik mutatkozik be.

Az esemény döntőit az M4 Sport élőben közvetíti augusztus 6-án és 7-én.

A magyar keret érdekessége, hogy a hat tokiói aranyérmes közül csak egy, Kopasz Bálint lehet ott az idei vb-n. A női kajaknégyes tagjai, így a szegedi Kárász Anna is, különböző okok miatt hagyják ki a 2022-es szezont, Tótka Sándor pedig olyan súlyos koronavírus-fertőzést kapott a májusi, racicei világkupán, hogy nem volt esélye felkészülni a válogatóversenyekre.

KERETES

Szegeden bajnokságot rendeznek

A fiatal korosztályok Szegeden versenyeznek: a Maty-éri olimpiai központ ad otthont az U23-as, ifjúsági és serdülő kajak-kenu magyar bajnokságnak. A négynapos esemény egyben válogatónak is minősül az ifjúsági és U23 világbajnokságra, valamint az olimpiai reménységek versenyére.

Az utóbbi viadalnak szeptember 8–11. között Pozsony a házigazdája, míg az U23-as és ifjúsági vb-t ugyancsak a szegedi Maty-éren bonyolítják le augusztus 31. és szeptember 4. között.