Nincs megállás, pörög az úszók élete, itt is van mindjárt a szegedi Maty-éren vasárnap rendezendő nyílt vízi országos bajnokság.

Az esemény 15 órakor kezdődik, és három távon indulhatnak a nevezők: a legfiatalabbak (14–15 évesek) öt, a 16–17 évesek 7,5, míg a felnőttek és a juniorok (U18–19) 10 kilométeren indulhatnak.

A Haász SZUE csapatát a címvédő Olasz Anna mellett Vas Luca és Fábián Lázár indul.

– Olasz Annával felkészülési versenyként tekintünk az ob-ra, hiszen most az Európa-bajnokság van fókuszban, de ez nem jelenti azt, hogy többszörös bajnokként nem a győzelem lenne a célja. Az elmúlt években sorra jöttek a trónkövetelők, mégis Anna szokott bajnok lenni, idén is ő a favorit. A belső motivációja most is meglesz, de a csúcsforma még nem, hiszen most edzésről jövünk a Maty-érre, mindössze két héttel a világbajnokság, eggyel a világkupa után. Fábián Lázár összesen kétszer úszott a Maty-éren, ő még nem csinált ilyet, de szerettem volna, ha kipróbálja magát. Vas Luca esetében remélem, újra feláll a dobogóra – nyilatkozta Gellért Gábor, a HAÁSZ SZUE vezetőedzője a klub honlapján.

Az események tavaly is Szeged adott otthont, és akkor a Haász SZUE versenyzői Olasz Anna révén arany-, Fábián Bettina által ezüstérmet nyertek, illetve Vas Luca ötödik és Farkas Tamás hetedik, valamint Fábián Milán tizedik helye is dicséretes volt.

Ami pedig a hódmezővásárhelyi Hód Úszó SE-t illetve, a klub sportolói közül a 14–15 évesek mezőnyében 5 kilométeren Horváth Ákos második és Kiss Noel ötödik helye volt kiemelkedő a tavalyi eseményen.

Szeged a következő héten is egy úszóverseny otthona lesz, ezúttal viszont a Tiszavirág sportuszoda lesz a helyszíne szerdától szombatig a cápa korosztály (2010–12-es születésűek) országos bajnokságnak.