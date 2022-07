A hazai nyitány mellett több közös dolog is akad a két megyei csapatban, hiszen mindkét gárda alaposan átalakult a nyáron. A HFC-től és a Makótól is alapemberek távoztak, és sokan érkeztek is, viszont sok ideje nem volt egyik szakvezetőnek sem összerakni az új szezon csapatát.

– Sok távozónk volt, akik között meghatározó játékos is akadt, de az érkezők jó pótlásuk lesznek. Lassan minden a helyére kerül, jól sikerült az újak beilleszkedése. Egyelőre nem érzek olyan felfokozott hangulatot, de az első meccs mindig feszültebb, mint a többi bajnoki. Jól szeretnénk kezdeni a szezont, és a vasárnapi meccset is – mondta lapunknak az Újpest II. elleni hazai nyitány előtt Antal Krisztián, a HFC edzője.

A tartalékcsapatok kapcsán mindig kérdés, hogy milyen kerettel érkeznek az NB III.-as bajnokira.

– Az információk alapján elsősorban egy fiatal csapatra kell számítanunk, biztos, hogy dinamikusak lesznek, de abban bízok, hogy a 90 perc alatt a rutin és a képességek mellettünk döntenek majd – tette hozzá Antal Krisztián, akinek a keretében akadnak kisebb sérültek.

Tavaly újoncként ötödik helyen végzett a Makó a Közép-csoportban, és most is hasonló célokkal vág neki a csapat a szezonnak. Érdekesség, hogy a holnapi bajnokit követően jövő szombaton a kupában is összecsap a tavaly még NB II.-es Szolnokkal a hagymavárosi csapat: előtte azonban szerdán hétközi forduló is vár majd a harmadosztályú csapatokra.

– Komplett kerettel várhatjuk a vasárnapi meccset, persze, jobb lett volna egy kicsivel több idő, hogy összeszokottabban várjuk a rajtot, hiszen voltak olyanok, akik nemrég csatlakoztak hozzánk. Hozzá vagyunk szokva az ilyen fokú terheléshez. A lehető legtöbb pontot szeretnénk megszerezni szeptemberig, utána könnyebb lehet a helyzetünk. Nem ideális a sorsolásunk, nem túl sok információnk van a Szolnokról. Háromesélyes meccs lesz a vasárnapi, de persze szeretnénk jobban kezdeni, mint legutóbb, hiszen akkor kikaptunk a Monortól. Mindenképpen jó meccset várok – nyilatkozta lapunknak Siha Zsolt, a Makó edzője.