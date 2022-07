Hat NB I.-es klub tartalékcsapatával is megküzdhet a harmadosztály Közép csoportjában a Makó és a Hódmezővásárhely. A Ferencváros, a Honvéd, a Kecskemét, a Paks, a Honvéd és az Újpest második együttesét is vendégül láthatják. Újonc lesz a Bánk-Dalnoki Akadémia, amely a Nógrád megyei I. osztályt nyerte meg meggyőző, 19 pontos fölénnyel. Osztályozón 1–0-s vereséggel indítottak Balatonlellén, majd a visszavágón 3–0-s sikerrel harcolták ki a feljutást. Hozzájuk hasonlóan a PTE-PEAC is a Középben folytatja, valamint az NB II. egyik kiesője, a Szolnoki Máv FC. A pécsiek megyei bajnoki címe az utolsó fordulóban vált biztossá, miután az 58 pontot gyűjtő Pécsvárad vereséget szenvedett, ők pedig nyertek, így 60 ponttal aranyérmesek lettek. Az osztályozón a Zsámbékot otthon 2–0-ra, idegenben 5–2-re múlták felül.

Az előző idényben a Makó FC az ötödik, a Hódmezővásárhely a tizedik helyen végzett az NB III.-ban. A megyeegy bajnoka, az SZVSE nem jutott fel, miután a Teskándtól Mórahalmon 4–3-ra, idegenben 2–1-re veszített.

A labdarúgó NB III. küzdelmei az NB I.-hez és az NB II.-höz hasonlóan július utolsó hétvégéjén rajtolnak.

Az NB III. Közép csoportjának beosztása: Balassagyarmat, Bánk-Dalnoki Akadémia, Cegléd, Dabas, Dunaújváros, ESMTK, Ferencvárosi TC II., Hódmezővásárhelyi FC, Honvéd II., Iváncsa. Kecskeméti TE II., Majos, Makó FC, Monor, MTK Budapest II.. Paks II., PTE-PEAC, Szekszárd, Szolnoki MÁV FC, Újpest II.