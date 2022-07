Ahogy már megírtuk, megkezdte a munkát a 2022–23-as idényre a Zengő Alföld Szegedi TE férfi tekecsapata, amely négy új játékossal vág neki a szezonnak. A frissen érkezettek közül Kozma Károly a magyar válogatott tagjaként választotta új állomáshelyének a Tisza-parti csapatot.

– Jó érzés volt immár a klub játékosaként edzeni az újszegedi szentélyben, eddig mindig csak ellenfélként érkeztem a városba. Új csapat, ezzel együtt új remények várnak rám. Szeretnék magamnak, az egyesületnek, a társaknak és nem mellékesen a családomnak is bizonyítani, de remélem, a túlzott bizonyítási vágy nem megy a teljesítményem rovására. Be kell vallanom, az előző szezonom pocsék volt – mondta Kozma.

A csapatra először majd csak augusztusban várnak felkészülési találkozók, szeptembertől pedig indulnak a különböző tétre menő megmérettetések.

– Amit az elnök, Karsai Ferenc is elmondott az első személyes találkozás alkalmával, az teljesíthető. Ha nem is most, azonnal, de rövid időn belül újra elérhető lehet a Bajnokok Ligája négyes döntője. Azért igazoltam Szegedre, hogy BL-t nyerjek, emellett pedig a hazai csapatbajnokságban is szeretnék minél többször első lenni – nyilatkozta Kozma.

A Zengő Alföld első feladatai a bajnokságban lesznek.

– Bővült az erős csapatok száma, ezáltal több lesz a jó mérkőzés, és ez csak használ a szuperligának és a sportágnak is. Kaposváron például nem lesz könnyű nyerni, ahogy Répcelakon vagy Zalaegerszegen, esetleg Szentgotthárdon sem. Amelyik együttes ezeket a meccseket hozza, nagy eséllyel bajnok lehet. Bízom magamban és a csapatban is, a beilleszkedéssel nem lehet gond, és nagyon jó volt az első edzés is – tette hozzá végül Kozma Károly.