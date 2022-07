Kübekháza labdarúgása ünnepet ül: idén 30 éves a helyi sportegyesület.

Ebből az alkalomból nem is akárki a meghívott vendég: a Ferencváros öregfiúk csapata fogadta el a kübekháziak meghívását. A fővárosi zöld-fehérek keretében olyan játékosokat láthatnak a szurkolók, mint a SZEOL korábbi edzője, Kuntics Zoran, Keller József, Nyilas Elek, Kardos Ernő, a szegedi származású Völgyi Dániel, Fischer Pál, Bojan Lazics, Fehér Ádám, Bánki József vagy Holló Richárd. Mint a névsorból is olvasható, egykori Bajnokok Ligája-szereplőket is felvonultat majd a vendégcsapat, a mérkőzés pedig 15 órakor kezdődik a kübekházi pályán

Az eseményre belépőt nem kell vásárolni, viszont a költségek fedezésére a kihelyezett támogatói dobozokba lehet majd pénzadományt elhelyezni.

A találkozó után a két csapatot ünnepélyesen felvezetik a Fő térre, ahol a fogadásukra kerül sor, majd a 30 éves Kübekháza SE örömünnepe következik utcabál formájában.