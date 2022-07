Charles Leclerc, a Ferrari monacói versenyzője nyerte meg a vasárnapi forma–1-es osztrák nagydíjat a spielbergi Red Bull Ringen, és ezzel a sikerrel 38 pontra csökkentette hátrányát a világbajnoki címvédő és az összetett élén álló Max Verstappennel, a Red Bull holland pilótájával szemben. A 24 éves Leclerc az idén harmadszor, pályafutása során ötödször diadalmaskodott F1-es viadalon.

Verstappen a csapatának hazai futamán másodikként ért célba, és megfutotta a verseny leggyorsabb körét is, míg a dobogó alsó fokára a hétszeres világbajnok Lewis Hamilton, a Mercedes brit pilótája állhatott fel. A Ferrari közel volt a kettős győzelemhez, de a második helyért küzdő Carlos Sainz Jr. versenyautójának motorja 13 körrel a leintés előtt kigyulladt, így a spanyol kénytelen volt feladni a futamot.

A másik Mercedest vezető George Russell negyedikként végzett, a pályafutása 100. F1-es versenyét teljesítő Esteban Ocon (Alpine) pedig ötödik lett. A spielbergi F1-es hétvégére a hivatalos adatok szerint 303 ezer néző látogatott ki.

A legtöbb néző Verstappennek ment ki szurkolni, a pálya középső része elé épített Red Bull-tribün például egész hétvégén narancssárgában "úszott", de az összetettben most is éllovas pilóta drukkerei a teltházas létesítmény más lelátóinak egy-egy részét is a holland nemzeti színbe "öltöztették".

A világbajnoki idény két hét múlva, Franciaországban folytatódik.

A vb-pontversenyek állása 11 futam után (még 11 van hátra), versenyzők: 1. Max Verstappen (holland, Red Bull) 208 pont, 2. Charles Leclerc 170 (monacói, Ferrari), 3. Sergio Pérez (mexikói, Red Bull) 151, 4. Carlos Sainz Jr. (spanyol, Ferrari) 133, 5. George Russell (brit, Mercedes) 128, 6. Lewis Hamilton (brit, Mercedes) 109, 7. Lando Norris (brit, McLaren) 64, 8. Esteban Ocon (francia, Alpine) 52, 9. Valtteri Bottas (finn, Alfa Romeo) 46, 10. Fernando Alonso (spanyol, Alpine) 29, 11. Kevin Magnussen (dán, Haas) 22, 12. Daniel Ricciardo (brit, McLaren) 17, 13. Pierre Gasly (francia, Alpha Tauri) 16, 14. Sebastian Vettel (német, Aston Martin) 15, 15. Mick Schumacher (német, Haas) 12, 16. Cunoda Juki (japán, Alpha Tauri) 11, 17. Csou Kuan-jü (kínai, Alfa Romeo) 5, 18. Alexander Albon (thaiföldi, Williams) 3, 19. Lance Stroll (kanadai, Aston Martin) 3 ponttal.

Csapatok: 1. Red Bull 359, 2. Ferrari 303, 3. Mercedes 237, 4. Alpine 81, 5. McLaren 81, 6. Alfa Romeo 51, 7. Haas 34, 8. Alpha Tauri 27, 9. Aston Martin 18, 10. Williams 3 ponttal.