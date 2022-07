Minden úgy alakult, ahogy azt a Hódmezővásárhelyi FC eltervezte. A fiatal kerettel érkező Újpest FC II. ellen a vásárhelyiek már az első percben helyzetet alakítottak ki. Ekkor még nem jött a gól, de sokat nem kellett várni arra, hogy a HFC megszerezze a vezetést: Irmes távoli átlövésével jutottak előnyhöz a kék-sárgák.

A gól után sem változott a játék képe, a HFC okosan és magabiztosan játszott: amikor kellett, labdát birtokoltak, és több helyzetet is kialakítottak. Lélektanilag is fontos pillanatban jött a második vásárhelyi gól, szintén egy távoli lövésből, és szintén egy nyári érkező szerezte, Schildkraut Krisztián is góllal debütált a HFC-ben.

A szünet után már nem akadt annyi lehetősége a hazaiaknak, viszont végig magabiztosan futballoztak. Egyetlen lövést leszámítva komoly helyzetet nem is engedélyezett ellenfelének Antal Krisztián csapata, amely még egy kapufáig eljutott a meccsen.

Végül az első félidőben született két távoli lövés eldöntötte a pontok sorsát, győzelemmel kezdte a szezont a Hódmezővásárhelyi FC, amely a következő, szerdai fordulóban Ceglédre utazik majd.

Antal Krisztián: – Minden csapat ilyen kezdésről álmodik, jól működtünk ma. Máris itt a következő mérkőzés, ott is szeretnénk győzelmet szerezni.

Hódmezővásárhelyi FC–Újpest FC II. 2–0 (2-0)

Labdarúgó NB III., Közép csoport, 1. forduló. Hódmezővásárhely, 300 néző. Vezette: Fehérvári Patrik (Topálszki, Szabó L.).

HFC: Deczki – Molnár B., Ondrejó, Tapiska (Kenderesi, 77.), Schildkraut (Povázsai, 77.), Hunya, Irmes (Bata, 86.), Orosz, Pesuth (Fődi, 88.), Antman, Hegedűs (Asztalos, 86.). Edző: Antal Krisztián.

Újpest II.: Hámori – Horváth D., Eckl, Horváth B., Szűcs Á. (Simon B., 74.), Radosevics, Szabó B. (Benyó, 59.), Geiger (Tamási, 59.), Dékei (Hajdu, 59.), Burzi (Tóth Á., 74.), Kovács D. Edző: Mundi Viktor.

Gólszerzők: Irmes (10.), Schildkraut (44.).