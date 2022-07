A szlovákiai Besztercebányán zajló nyári Ifjúsági Európai Olimpiai Fesztiválon szegedi ezüstérem született, miután az SZVSE atlétája, Dobó Zsombor második lett a diszkoszvetés döntőjében. A várható rossz időjárás miatt előrehozták a döntőt szombatról, a második legjobb eredménnyel nevezett szegedi sportoló pedig egy érvénytelen kísérlet után 56.65 méteres eredményével a második helyen állt. Ezen nem sikerült javítania, így végül a román Motorca mögött ezüstérmet nyert az EYOF-on!

A Hód Úszó SE sportolói közül Horváth Ákos a 400 méteres gyorsúszásban 4.03.51-es időeredménnyel a 11. helyen végzett. Másnap a 200 méteres pillangóúszásban ötödik idővel jutott be a döntőbe, ahol 2.04.30-as idejével a fináléban is ötödik lett, azaz Európa ötödik legjobb 200-as serdülő pillangóúszója lett Horváth Ákos.

Kis Noel több váltószámban volt érdekelt. A 4x100 méteres fiú gyorsváltóban 3 századdal korábban ugrott vízbe, így szabálytalan váltás miatt kizárták a magyar csapatot. A 4x100 méteres mix gyorsváltóban viszont második emberként úszhatott a döntőben, végül a magyar csapat a nyolcadik helyen ért célba.

Az EYOF negyedik versenynapján Horváth Ákos középdöntőt úszhatott 200 méteres gyorsúszásban, viszont futamában ötödik lett, így nem jutott be a döntőbe. Újabb fináléban lehetett ott Kis Noel, aki a 4x100 méteres mix vegyesváltó befejező embere volt a középfutamban. A magyar csapat nyolcadikként jutott be a szám döntőjébe, és a fináléban is nyolcadik helyen zárt.