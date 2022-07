Megnevezte edzőjét a következő szezonra a megyei I. osztályban érdekelt Deszki SC. Az már korábban ismert volt, hogy a csapattól távozott Papp Endre, aki az utolsó bajnokit követően jelentette be, hogy nem folytatja a csapat élén, a helyére pedig ismerős szakember ül le a kispadra.

A deszki csapat irányítását ugyanis Csordás József vette át, aki az előző idény folyamán is többször besegített a felnőtt csapatnak, legutóbb pedig a szőregi egyesületnél dolgozott. A deszkiek tudatták azt is, a csapatot a következő szezonban is a megyei I. osztályba nevezték be.

A Deszki SC 3 év után tért vissza a megyei I. osztályba az elmúlt szezonban, ahol újoncként a kilencedik helyen végzett, ráadásul bejutott a megyei magyar kupa döntőjébe, ezzel pedig kvalifikálta magát a sorozat országos főtáblájára is.

Papp Endre öt évet töltött el a deszki csapat élén, vezetésével háromszor is dobogón végzett a csapat a megyei II. osztályban, majd a megyeegyben is sikerült kiharcolnia a bennmaradást az újonc csapatnak.