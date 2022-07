A Prémium liga harmadik fordulóját rendezték meg Pakson, ahol a nagy meleg ellenére sem könnyítettek a programon a versenyzőknek, akiknek öt számban kellett helyt állniuk. Az első egy 23 tonnás kamion elhúzása volt, amelyben Véró Alex másodikként teljesített. A vikingnyomásban, ahol egy 170 kilós keretet kellett 60 másodperc alatt minél többször kinyomniuk a résztvevőknek, szintén második helyen zárt Alex. Ezt követően jött a harmadik szám, a keretcipelés pedig a derekegyházi erősember kedvencei közé tartozik. A húszméteres távon nem volt jobb Véró Alexnél, akárcsak a bárdtartásban, ahol a 20 kg-os bárdot minél tovább kell tartani. Innentől picit taktikázhattak, a kőgólyó emelésnél lehetett választani a 155 és a 177 kilós golyók közül, viszont a kisebb súlyban tíz ismétlés sem ér annyit, mint ha a nagyobból egyet sikerül. A forduló megnyeréséhez egy gyakorlat is elég lett volna Véró Alextől, aki viszont kétszer is kiemelte a 177 kilós golyót, így megnyerte a paksi fordulót. Pakson Borovszky Norbert is versenyzett, aki legkönnyebb súlyúként tartósan szép eredményeket ér el, nem volt ez másképp most sem, így a legjobb hat között végzett.

A továbbiakban sincs pihenés a Deli Team versenyzői számára, hiszen jövő hétvégén a Siófokon esedékes Muscle Beach-en indulnak, és sűrű hétvége vár majd rájuk, hiszen ezen kívül két versenyen is érdekeltek lesznek. A kamionhúzó ligasorozatban Deli Tamás és Véró Alex indul pénteken, ugyanezen a napon egy felhúzó versenyen négyen állnak majd rajthoz, míg másnap jön a Prémium liga negyedik állomása.