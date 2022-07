Váratlan vendégei is akadtak a felkészülési mérkőzésnek: a Roglán edzőtáborozó szegedi csapat két ultrája is ellátogatott a találkozóra, majd beszélgetett többek között a vezetőedzővel, Alekszandar Sztevanoviccsal.

Ami pedig a találkozót illeti, teljesen más ritmusú és színvonalú csatát hozott a két együttes összecsapása, és az olasz Serie B augusztus 13-án kezdődő rajtjára készülő Venezia tempóját felvette a Szeged. Éppen ezért alakulhatott ki kimondotta szórakoztató és színvonalas mérkőzés.

A Tisza-parti alakulat játékban és iramban egyenrangú partnere volt az olaszoknak a teljes első félidőben, sőt ha van egy kis szerencséje, akkor Farkas Aurél remek lövése utat talál a felső sarokba a 42. percben, így vezethetett volna a Szeged.

A Csongrád-Csanád megyei NB II.-es alakulat a kezdőjét a második játékrész közepéig a pályán hagyta, eddig nem is változott az eredmény, ám a cserék egy kicsit megbomlasztották az addig látott egységet, így két gólt is szerzett a Venezia. Illetve ha Rodic nem védi ki a korábban duplázó suriname-i válogatott bal oldali védő Haps 11-esét, lehetett volna nagyobb is a különbség.

A szakvezető, Szetvanovics biztonsági okokból pihentette több játékosát is, így Temesvárit és Tóth Bencét, valamint Gerát és Tóth Pétert is.

A szegediek a meccs utáni napon még kettőt edzettek, majd hazaindulnak, és a héten szerdától már a bajnoki rend szerint dolgoznak. Az előbb említett négy játékos várhatón már a csapattal folytatja a munkát szerdától.

A Szeged a bajnoki rajt előtti utolsó felkészülési mérkőzését zárt kapuk mögött vasárnap játssza Kecskeméten, ahol mind a tartalék-, mind a felnőtt csapat pályára lép.

FC Venezia (olasz)–Szeged-Csanád GA 2–0 (0–0)

Felkészülési labdarúgó-mérkőzés, Rogla.

Venezia: Joronen – Zampano, Tessman, Fiordilino, Leal, Mikaelsson, Busio, Svoboda, Ceccaroni, Zabala, Bjarkason. Cserék: Maenpa (kapus), Haps, Bertinato, Wisniewski, Pierini, Novakovics, Johnsen, Hasanbegovic, Andersen, Crnigoj, St. Clair, Baudoin, Pecile. Vezetőedző: Ivan Javorcic.

Szeged-Csanád GA: Molnár F. – Ódor, Vári, Könczey, Kővári – Simon Á., Farkas A., Micsinai – Szakály D., Pintér Á. – Gajdos. Cserék: Rodic (kapus), Micsinai, Daru, Gréczi, Kóródi, Dobos Á., Haruna, Török K., Bitó, Kovács G. Vezetőedző: Alekszandar Sztevanovics.

Gólszerző: Haps (76., 79.).