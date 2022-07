– Az első versenyszám mindenkinek új volt. A klasszikus feladatokat szánkóhúzással tették izgalmasabbá a szervezők. 200 kg-mal indultak, ezt 15 méterenként kétszer 100-100 kg-os hordóval nehezítették – mutatta be az új versenyszámot érdeklődésünkre Alex edzője, Deli Tamás. Véró utolsóként húzhatott szánt, így tudta, meddig kell mennie a győzelemért.

A rönknyomás sem okozott gondot Véró Alexnek. Fotó: Deli Team

– Sokat számított, hogy tudtuk, meddig kell húznia. Küzdött, de bekiabáltam neki, hogy lépjen még egyet, és ezzel megnyerte a versenyszámot. Innentől gyakorlatilag mindig láthatta, mennyit kell teljesítenie – árulta el Deli.

A kedvező sorsolás végigsegítette a versenyen Véró Alexet, akinek az utolsó versenyszámban maximumot sem kellett nyújtania. Kőgolyópakolásban hét-nyolc a reális számára, most viszont kiszámolták, öttel is megnyeri a versenyt. Meg is nyerte, így összetettben Juhász Péterrel holtversenyben vezetik a hatállomásos versenyt.