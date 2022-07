Sok nagy csatát megélt labdarúgó Szatmári Lóránd, aki a Vasasban töltötte az elmúlt négy évet, volt csapatkapitánya is a fővárosi csapatnak, az MTK, a Pécs és a Pécs színeiben összesen 155 NB I.-es találkozó van a lábában.

Szatmári Lóránd a romániai Petrozsényben született és a Pécsi MFC csapatában kezdte pályafutását. 2007 nyarán innen szerződtette az akkor olasz másodosztályban szereplő Reggina Calcio Szatmárit, akinek ekkor 23 élvonalbeli bajnoki szereplés jutotta pécsi csapat színeiben. A Reggina 2008 nyarán élt opciós lehetőségével és végleg megvette a játékjogát – áll a klub hivatalos közleményében.

A 2009–2010-es idényben kölcsönben játszott az alsóbb osztályú US Avellino és AC Monopoli csapatában is. A következő években szerepelt még kölcsönjátékosként az MTK Budapestnél, a Salernitanánál és a Paksi FC-ben is.

2012-ben immár véglegesen hazaigazolt, a Pécsi MFC játékosa lett, és itt újra meghatározó szerepet töltött be, a válogatottba is kapott meghívót, igaz pályára nem lépett a nemzeti csapatban.

2015-ben az MTK-hoz igazolt, majd 2017 januárjában a Puskás Akadémiához szerződött. A felcsúti csapatban 16 bajnokin két gólt szerzett és bajnoki címet ünnepelhetett az NB II-ben.

A 201718-as szezonban az ETO FC Győrhöz igazolt, majd 2018 júliusában a Vasashoz szerződött. Az angyalföldieknél négy év alatt 95 bajnoki mérkőzésen 14 gólt szerzett, a legutóbbi szezonban bajnoki címet ünnepelhetett.

– Pozitívan várom az előttem álló időszakot. Örülök, hogy Szegedre kerültem, remélem több lehetőséget kapok, mint a korábbi csapatomnál. A körülmények tökéletesek, nemzetközi színvonalú létesítményben készülhetünk, minden adott ahhoz, hogy jól szerepeljen a csapat. Többeket ismertem már korábbról, ez segít a beilleszkedésben. Nagyon barátságosak a csapattársak, jó a közösség. Nem tudom milyen erőt képvisel az MTK jelenleg, hiszen több külföldi játékos távozott. Egy biztos: izgalmas mérkőzés lesz hétfőn. Őszinte focit játszanak, nem lesz könnyű feladat, de szeretnénk jó eredményt elérni – nyilatkozta Szatmári Lóránd.