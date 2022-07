Győrben, az Olimpiai Sportparkban került megrendezésre az 5. Asztalitenisz Világfesztivál több mint húsz nemzet fiataljainak részvételével. A világfesztivál öt kontinens asztalitenisz-utánpótlásának nyílt versenye nemzeti válogatottak, regionális csapatok és klubok versenyzőinek részvételével, kulturális és szórakoztató programokkal, az olimpiai eszme és a fiatalok barátsága jegyében.

Az öt nap alatt 18 versenyszámban mérték össze tudásukat a résztvevők, köztük az ATSK Szeged versenyzői is. Közülük öten kaptak meghívást a nemzeti csapatokba.

A szegedi fiatalok igazán kitettek magukért, hiszen 1 arany-, 1 ezüst- és 2 bronzérmet szereztek, illetve a magyar egyesületek közötti pontversenyben a 4. helyen végezett az ATSK Szeged.

A legkiemelkedőbb eredményt a Kókai Ákos, Kasa Zsombor páros érte el, akik nem találtak legyőzőre a serüdülő fiú párosok versenyében. A döntőben egy svéd párost tudtak legyőzni végig nagyszerűen versenyezve 3:1-re.

A serdülő fiúk csapatversenyében is odatette magát a két fiú. A magyar „A” válogatott bejutott a döntőbe, ahol végül a tunéziai csapatot már nem sikerült legyőzni. Így Kasa Zsombor a csapat tagjaként egy ezüstérmet is átvehetett. A magyar „C” válogatott is a tunéziaiaktól kapott ki az elődöntőben, így Kókai Ákos is ott állt a dobogó harmadik fokán.

A lányok közül Erdélyi Blanka érte el a legjobb eredményt, ő az U13-as korosztályban egészen az elődöntőig menetelt, ahol a későbbi győztes, a világranglistán 3. helyezett üzbegisztáni kislánytól kapott ki, így bronzérmes lett.

Negyeddöntőt játszott és csak egy lépésre volt az éremszerzéstől az Erdélyi Blanka, Szögi Szonja serdülő páros.

Összességében nagyszerű versenyt zárt az ATSK Szeged, és szép élményekkel gazdagodott mindenki. Két év múlva újra lesz világfesztivál, ahol korábban olyan sztárok tették meg az első lépéseket a nemzetközi mezőnyben, mint a 6-szoros Európa-bajnok fehérorosz Vlagyimir Szamszonov, a 3-szoros olimpiai-, 7-szeres világbajnok és 6-szoros világkupagyőztes kínai Zhang Ji-ke és a 7-szeres Európa-bajnok magyar Tóth Krisztina.