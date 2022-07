976 nevezővel zajlott le a korongvadász világbajnokság az olaszországi Orvietóban, ahol Jéri Tamás is indult. A csanyteleki sportoló összesítésben a tizedik helyen végzett, ám mégis elégedetten térhetett haza.

Jéri Tamás egy héttel a világbajnokság előtt már a helyszínen volt, és nem tétlenkedett, hiszen az angol pályaépítőnek segítkezett a világbajnokság pályájának összeállításában. A hat nap munka okozta fáradtságnak tudható be a nehezebb kezdés, hiszen az első napon öt lövést is elhibázott, viszont a munkának köszönhetően megkapta a nemzetközi pályaállító titulust, amivel csupán hatan rendelkeznek az egész világon, így a továbbiakban egyedül is állíthat és dizájnolhat vb és Eb-pályát.

– Az első napon ötöt hibáztam, a következő három nap alatt viszont csak négyet. Négy koronggal maradtam le az első helyről, kettővel a dobogóról. Jobb eredmények születtek, mint szoktak, az én eredményemmel, azaz a 191-el a 200-ból általában vb-t lehet nyerni ebben a szakágban. Nehéz, de jól lőhető pálya volt, nem volt szél, ezért magas eredmények születtek – mondta lapunknak Jéri Tamás, akinek ebben a szakágban ez a tizedik hely a legjobb eredménye.

Nem mellesleg ezzel az eredménnyel a csanyteleki sportoló megnyerte a világkupát, amelynek eredménye a nagydíjak és a kontinensbajnokságok átlagából jön ki.

– Öröm az ürömben, hogy ugyan nem lettem világbajnok, de egy sokkal nehezebb dolgot megnyertem, hiszen egy világkupa-győzelemhez tíz napon át kell jól lőni. Biztos vagyok benne, hogy egyszer eljön az én időm is a vb-n, főleg, ha a kezdésemet össze tudom szedni – tette hozzá Jéri Tamás, akit a világszövetség technikai bizottságába is beválasztották.

– Én vagyok a legfiatalabb tag, a fiatalok által látott újítások vezére lehetek ezáltal. Sokan gratuláltak, hogy milyen jó lett a pálya, ennél nagyobb elismerés nem is kell.

Jéri Tamás a folytatásban sem pihen, hiszen péntek délután a cseh nagydíjra utazott el, majd jövő héten Észtország felé veszi az irányt. Jövőre ugyanis ott rendezik az Európa-bajnokságot, és ő állítja majd össze a pályát, így megtekinti a helyszínt, majd augusztusban jön a gyorsított korongvadász világbajnokság Dél-Afrikában, amiben nagyobb esélye lehet a legjobbak között végezni: ekkor pár nappal a vb előtt érkezik majd a helyszínre, hogy kipihenten versenyezhessen.