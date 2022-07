– Heti ötször edzünk itt, az SZVSE-pálya rekortánján. Nyolcvan gyerek jár hozzánk rendszeresen a kicsiktől egészen a juniorokig. Népszerűek vagyunk, hiszen remek szakmai csapat irányítja a munkát. Szabó Erzsébet, Fekete Róbert edzők egykor kiváló atléták voltak, és a közelmúltban szakmai tanácsadóként csatlakozott hozzánk Antal Andor is, akit azt hiszem, senkinek sem kell bemutatnom – kezdte a beszélgetést az egykori válogatott atléta, Hajdu Sándor vezetőedző.

Tehetségekben szerencsére nincs hiány, pedig nem könnyű a helyzetük, hiszen az SZVSE-pálya bérleti díját ki kell termelni, ami nem éppen olcsó. A mai világban semmi sem az, ezzel már mindenki tisztában van.

– Nagy köszönet jár a városi támogatásért, amit kapunk, ám ez jóformán arra elég, hogy a féléves bérleti díjat befizessük. De például öltözőt nem tudunk a pályán bérelni, mert erre már nincs pénzünk, így a szabadban öltözünk. Nem dúskálunk anyagiakban, az SZTE mindenben mellettünk áll, öt éve sikeres az együttműködésünk, többen az érettségi után sikerrel felvételiztek az egyetemre, így életpályamodellt is tudunk a gyerekek számára kínálni. A sport mellett nálunk fontos a tanulás – vette át a szót Katona Zsolt a klub elnöke.

Szabó Erzsébet évtizedek óta dolgozik a szegedi atlétikában. A gyerekek nagyon szeretik a nagy odaadással dolgozó szakembert, ezért sem véletlen, hogy ilyen sokan járnak rendszeresen edzésre. Hajdu Sándor és Fekete Róbert is abba a régi Szeolos atlétikai csapatba tartozott, amely remek közösséget alkotott. Ők ketten is sokat tesznek azért, hogy ez a népes kis közösség is kiválóan működjön. Nem kongatják a vészharangot, de nem egyszerű nekik sem talpon maradni, amelyért mindent megtesznek, mert életük része az atlétika. Éppen ezt emelte ki Fekete György, az SZTE stratégiai menedzser.

– Az egyetemen belül az atlétika alapsportág, éppen ezért a szakmai stáb sokat segít az egyetemisták felkészülésében, versenyre való felkészítésében. Fontos az utánpótlás-nevelés, hiszen az egyetemen valamikor megépül az atlétikai centrum. Az SZRSC pedig egy komoly bázist jelent majd, nemcsak mert az egyetemistáktól, hanem a kicsiktől is hangos lehet majd a pálya. Társadalmi szerepvállalásunk éppen az egyesület életében számunkra fontos – nyilatkozta Fekete György.

Mi sem bizonyítja jobban, hogy tehetségekben nincs hiány mint az, hogy Takács Ádélnak minden esélye megvan arra, hogy ott legyen Párizsban, a paralimpián. A fiatal hölgy távolugrásban ér el figyelemre méltó eredményeket, a közelmúltban Párizsban egy nemzetközi versenyen lett hatodik, amire a klub minden tagja nagyon büszke.