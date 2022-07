Rutinos védő és támadók is csatlakoztak a Hódmezővásárhelyi FC keretéhez. Ahogy arról lapunk is beszámolt, Schildkraut Krisztiánnal erősített a HFC, rajta kívül azonban több igazolást is bejelentettek a kék-sárgák. Vásárhelyen folytatja Kenderesi Dávid is, a 20 éves támadó legutóbb a DVSC II.-ben futballozott, és már a felkészülési meccsek alatt is többször eredményes volt. A fiatalszabály már az NB III.-ban is él a következő szezonban, így a 2004-es születésű Pesuth Simon leigazolása ezért is lehet fontos a HFC-nek, a Tököl színeiben az Amatőr kupa döntőben is pályára lépett a fiatal játékos. A védelem egy rutinos játékos, Hunya Krisztián érkezett, a 31 éves játékos az NB III.-as Érdben játszott legutóbb. A vásárhelyeik szerdán Szarvason nyertek felkészülési meccset (2–1), holnap pedig a Szeged-Csanád GA II. ellen tartják a bajnoki főpróbát.

A másik megyei harmadosztályú csapat, a Makó vasárnap 17 órától a szintén NB III.-as Füzesgyarmat vendége lesz a bajnoki rajt előtt.

Alaposan átalakult kerettel várhatja az új szezont a megyei I. osztályú Algyő SK: a klubhoz Fülöp Tibor személyében új edző is érkezett, a játékkal felhagyó egykori középpályással tart korábbi csapattársa, Deák Donát is, aki az SZVSE-től tér vissza egy féléves kitérő után. Szintén megfordult már Algyőn Táncos Bence, a 24 éves csatár a Deszktől tér vissza a csapathoz. Mórahalomról két játékost, a kapus Szabó Gergelyt, valamint Ördögh Kristófot szerződtette az Algyő. Szintén ketten érkeztek a DAFC Szegedtől is, Suták Gergő és Fekete Ádám személyében, Csehó Martin a Szeged-Csanád Grosics Akadémiától kerőlt az algyőiekhez, míg Horváth Adriánt az UTC-től szerezte meg a csapat. Ketten távoznak az algyőiektől, Szil Zsolt és Siska Richárd már nem tagja a keretnek.