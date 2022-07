Újabb válogatott játékost nevelt ki a Szegedi RSE: Nagy-Hegyesi Réka az U17-es nemzeti csapat tagjaként utazhat a csehországi Európa-bajnokságra.

A röplabdás az ifjúsági bajnoki döntő után tudta meg, hogy számít rá a válogatott szövetségi kapitánya, Kőnig Gábor. Míg klubjában többnyire ütőként számoltak vele, addig a válogatottnak ő lesz az egyedüli liberója.

A mieink már több felkészülési mérkőzést is játszottak a szombaton kezdődő Európa-bajnokság előtt, Nagy-Hegyesi a horvátok elleni első meccsen mutatkozott be, majd pályára lépett még a Csehország ellen is a 3:2-re megnyert mindkét találkozón.

– Alapvetően úgy érkeztünk Horvátországba, hogy minél jobban helytálljunk, és élvezzük a játékot. Én személy szerint szeretném kipróbálni magam nemzetközi szinten, és minél jobban belejönni a liberó szerepkörbe. Eddig még nem néztem statisztikát, de hamarosan szeretnék, mivel szeretném számokba is látni a teljesítményem az idő haladtával – nyilatkozta a szegedi röplabdás.

Szombaton Olaszország ellen kezdi meg Prostejov-ban az Európa-bajnoki szereplését a Kőnig Gábor vezette U17-es leány válogatott, amely a csoportkörben még Szlovénia (vasárnap), Lengyelország (jövő hétfő), Finnország (jövő szerda) és Törökország (jövő csütörtök) ellen lép pályára.