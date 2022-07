Formálódik a következő szezonra a labdarúgó NB III. Közép csoportjának rajtjára készülő Hódmezővásárhelyi FC kerete. Ami a távozókat illeti, tizenkét játékos máshol folytatja a pályafutását – derült ki a klub hivatalos médiafelületén.

– Mezei Olivér és Huszár Gergő is 2016-ban érkezett a HFC-hez, mindketten sokat tettek a vásárhelyi labdarúgásért, fontos tagjai voltak csapatunknak, most a távozás mellett döntöttek. Weszelovszky Gábor is máshol folytatja a labdarúgást. Wesze az elmúlt és az azt megelőző szezonban is fontos tagja volt az együttesnek a kapuban. Távozik továbbá Bartyik Roland, aki szintén hosszú ideje volt velünk, az NB III-ban és a megyei élvonalban is számíthattunk rá. Gyüre Levente saját nevelésünk, aki 2018-ban az NB III-ban is bemutatkozhatott, az elmúlt szezonban nem csak a füves pályán, hanem a futsal-bajnokságban is bizonyított, a fővárosban folytatja tanulmányai, így távozik. Különösen fájó, mégis büszkeséggel tölt el minket, hogy Molnár Ádin is távozik, az MTK igazolta le őt. Ádin 16 évesen még nálam mutatkozhatott be az NB III.-ban, tavaly áprilisban pedig az első gólját is megszerezte, az elmúlt szezonban is 9 gólig jutott, az U18-as válogatottba is behívták. Őszintén reméljük, hogy a fejlődése továbbra is töretlen lesz – fogalmazott Szűcs Róbert sportigazgató a honlapon.

A felsorolt játékosok mellett Kiss Krisztián, Németh Kristóf, Pilán Márkó, Bencze Norbert, Papp Ernő és Pálhegyi Andor is a távozás mellett döntött.

Ami biztos, a kapus Deczki Máté érkezik, aki szerepelt az angol Stoke-ban, legutóbb a Debreceni EAC-ban védett.

Illetve akadnak próbázók is, akiket folyamatosan tesztel a klub.

A Hódmezővásárhelyi FC legutóbbi edzőmeccsén a megyei I. osztály bajnokával, az SZVSE-vel játszott, és Kenderesi, Hunya, Barta, valamint Tapiska góljaival 4–3-ra legyőzte.

A HFC legközelebb szombaton 10.30-kor a Makót fogadja a városi stadionban.