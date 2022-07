Debrecenben tizenkettő, Sopronban a kanadai férfiválogatott visszalépése miatt tíz meccsen szurkolhattak. A szegedi Tiszavirág Sportuszodánál több világbajnoki vízilabda-mérkőzést csak a Margitszigeten rendeztek. Előbbi egy-egy csoportkörnek, valamint az alsóházi rájátszásnak, összesen huszonnyolc meccsnek adott otthont. Budapesten játszott a két magyar válogatott csoportja, valamint a nyolcaddöntőket, negyeddöntőket, elődöntőket, 5–8. helyért folyó rájátszást, a bronzmérkőzést és a döntőt is – negyvennégy összecsapást – a nyitott Hajós Alfréd Sportuszodában bonyolították le.

– Fárasztó, de óriási élmény volt a szegedi mérkőzések versenyigazgatójának lenni. Köszönettel tartozom Molnár Tamásnak, az MVLSZ alelnökének, hogy rám bízta ezt a feladatot. Sportközgazdászként diplomáztam, így ismerős terepen bizonyíthattam – jegyezte meg Juhász Zsolt, az OB I.-es Szegedi VE csapatmenedzsere.

Büszkén mesélte, hogy mindenki elismerően beszélt a szegedi rendezéssel. Az egész világbajnokságot sikeresen bonyolították le, így valószínűleg 2027-ben ismét ez a négy város ad majd otthont az eseményeknek, budapesti és szegedi főhadiszállással.

Minden munkacsoport rendelkezett vezetővel, de az egészet a helyi versenyigazgató, a Tiszavirág Sportuszodában Juhász Zsolt fogta össze. Úgymond helyettesként, mert a főversenyigazgatója a négy helyszínnek a szintén szegedi Molnár Tamás volt.

– Nem szeretem ezt a szót, de én ellenőriztem le mindent a nap elején és végén. A sportszakmai vezető nálunk Kis Gábor volt, ő a medenceterületéért felelt. Megnyugtató volt mindenki számára, hogy egy olimpiai bajnok figyelt a parton – vélekedett.

Juhász kiemelte, álomszerű időszakot zárt le a szegedi vízilabdaéletben a világbajnokság. A felnőtt férficsapat hetedik lett az OB I.-ben, a fiú serdülő megszerezték a város első bajnoki címét, majd sikeresen lebonyolították a vb huszonnyolc mérkőzését a Tiszavirág Sportuszodában.

– Hihetetlen, hogy milyen nagy, mégis milyen kicsi a vízilabdacsalád. Rég nem látott ismerősökkel találkoztam, öleltük meg egymást. Jó érzésekkel töltött el összefutni egykori japán csapattársammal, de barátságot kötöttünk dél-afrikai és japán szakmabeliekkel is – avatott be élményeibe Zsolt, aki szerint a magyar férfiválogatott szereplése a hazai környezet miatt igazán fájó. Ugyanakkor a mai élsportban ez is benne van, a női csapatunk ezüstérme viszont óriási öröm.