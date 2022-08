Immáron 12 csapattal rajtol a női labdarúgó NB I., amelynek egy év szünet után tagja a KÉSZ-St. Mihály Szeged is: a lányok az előző évadban magabiztosan nyerték meg az NB II. Keleti csoportját, így a 2022–23-as idényben ismét a legjobbak között játszhatnak. A lebonyolítás szerint az oda-visszavágós kör után az első négy helyezett játszik majd helyosztókat, az utolsó két csapat pedig búcsúzik az élvonaltól. A St. Mihály akadémiai státusszal rendelkezik, így a bennmaradás mellett az is fontos célja, hogy a szegedi fiatalokat beépítse az NB I.-es csapatba.

Az új idény hazai meccseit a Szent Gellért Fórumban rendezi a klub, ám a hazai premierre várni kell a stadion gyepszőnyegének felújítása miatt. Ezért az első hat meccset idegenben játssza majd a csapat, többek között olyan csapatok ellen, mint az FTC, az MTK, vagy a Puskás Akadémia – a hazai premier így október elsején, a Haladás ellen lesz majd.

– Két fő célunk van, a legfontosabb, hogy a csapat bennmaradjon az NB I.-ben, ekkor tudunk az akadémiáról játékosokat beépíteni. Minden csapat ellen bátor játékot szeretnénk nyújtani, a lányoknak is azt szoktam mondani: soha ne adják fel! Úgy gondolom, sikerült erősíteni, bár a tavalyi csapatunk kiemelkedett az NB II.-ből, az élvonal nagyon más szint. Jól sikerült a felkészülésünk, a lányok vevők a melóra. Nagyon bízom benne, hogy pénteken is bátran játszunk majd az FTC ellen, ha nem is nyerünk, de a hozzáállásunk jó lesz, akkor sincs semmi probléma – mondta a felkészülés kapcsán Major László, a csapat vezetőedzője. A kemény rajt kapcsán a St. Mihályt irányító szakember kitért rá, bárhol sikerült pontot szerezniük, vagy akár nyerniük, az óriási bravúr lesz.

A St. Mihályhoz a nyáron csatlakozott a szerb válogatott támadó, Milana Knezevics, a belső védő poszton bevethető Csizi Fanni, és a román utánpótlás-válogatott Vincze Noémi, akit a Kolozsvártól szereztek meg.

Egyaránt a Haladástól csatlakozott Csapó Zsófia és Juhász Enikő, utóbbi visszatér a klubhoz, hiszen a St. Mihálynál nevelkedett, míg Futaki Fruzsina a Puskás Akadémiától igazolt az NB I. újoncához, amelynél még egy U19-es válogatott játékos érkezése van folyamatban.

Pénteken 18 órától tehát elrajtol a St. Mihály idénye: a klub az egy nappal korábbra hozott meccsel is segíti ellenfelét, a Ferencvárost, hiszen a Vágó Fanny vezette zöld-fehérek csütörtökön már a Glasgow Rangers ellen játszanak a Bajnokok Ligája selejtezőjében.