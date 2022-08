Mindkét oldalon jól kezdtek a kapusok, Andó és Mikler is stabil formát mutatott még az alapozás árnyékában is. Nemcsak a csarnok, a szegediek meze és Szita Zoltán is elsőbálozónak számított. A 14. percben vezetett először a Pick, miután Sostaric értékesített hétméterest, 7–6. Gyorsan megszilárdult a hazai előny, Mikler-védések után rendre Blonz nyerte a futóversenyeket, így a 17. minutumban már 10–7-nél kértek időt a Balaton-partiak. Nem lopózott közelebb a Füred a szünetig, de a különbség sem nőtt számottevően. 18–14 állt az eredményjelzőn.

A nyári szabadság és a kemény alapozás után nagyjából egy félidőre volt szükség, hogy felvegyék a csapatok a ritmust.

A második félidő sokkal élvezhetőbb, „játékosabb” kézilabdát hozott, amit a szurkolók is vastapssal háláltak meg. Szemmel láthatóan élvezte a játékot a Martins, Blonz duó, míg a végén a fiatalok (L. Krivokapics, Radvánszki, Ludmán) is lehetőséget kaptak, az utolsó gólt pedig éppen a beálló Radvánszki Zsolt lőtte.

Pénteken 17 órakor újabb edzőmeccs az akadémiai csarnokban, ismét ingyen, de regisztrációhoz kötve a He-Do B. Braun Gyöngyös ellen.

Pick Szeged–Balatonfüredi KSE 37–26 (18–14)

Férfi kézilabda, felkészülési mérkőzés. Szeged, Pick Aréna, Ludányi Márton sportcsarnok, 1200 néző. Vezette: Hargitai, Markó.

Pick Szeged: Mikler – Sostaric 3/1, Tönnesen 3, Bombac, Bánhidi 1, Mackovsek 2, Frimmel 6/2. Csere: Alilovic, L. Krivokapics (kapusok), Szita 3, Rosta 1, Blonz 5, Martins 2, Gaber 2, Garciandía 1, Bodó 2, Radivojevics 5/2, Radvánszki 1, Ludmán. Vezetőedző: Juan Carlos Pastor.

Balatonfüredi KSE: Andó – Hornyák P. 2, Németh B.2, Szűcs B. 8, Szretenovics, Szöllősi B. 5/1, Bóka 1. Csere: Tóth M. (kapus), Malinovic 1, Vajda 2, Brandt 2, Gosztovics 1, Határ 1, Dénes, Szmetán 1, Ág. Vezetőedző: György László.

Hétméteres: 5/5, ill. 1/1.

Kiállítás: 2, ill. 4 perc.