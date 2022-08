22 arany-, 10 ezüst- és 8 bronzérmet szerzett az MVM Szeged VE a Maty-éren megrendezett serdülő, ifjúsági és U23-as kajak-kenu bajnokságon, ezzel pedig a szegedi klub végzett az éremtábla élén.

– A négy magyar bajnokság, a maraton, a serdülő-ifi-és U23-as, a gyermek-kölyök korosztály, és a felnőtt bajnokság összesített eredménye adja a klubok rangsorát. Nem csak ebből a szempontból volt fontos ez a verseny, hanem mert az ifjúságiaknak ez volt a második válogatója, amely a szegedi korosztályos világbajnokságra való kijutást tette lehetővé. Összességében nagyon elégedettek vagyunk, hiszen több versenyzőnk is most vívta ki a világbajnoki szereplés jogát. Molnár Csanád a paksi Juhász Istvánnal mindkét párost megnyerte, de kijutott Kiss Ágnes is, és Ozsgyáni Bence is itt kapta meg az indulási lehetőségét. Három kenus szétlövésből mindhármat megnyertük, ez nagy öröm volt – összegzett lapunknak Sík Márton, az MVM Szeged VE

Az augusztus 31. és szeptember 4. között esedékes ifjúsági és U23-as világbajnoki mezőny csütörtökön derül ki, hétvégén pedig szintén Szegeden rendezik a Gyermek-kölyök korosztály magyar bajnokságát.

Az MVM Szeged VE dobogósai a serdülő, ifjúsági és U23-as magyar bajnokságon

Aranyérmesek:

Molnár Csenge (C1 női U23, 1000 m ; 500 m) ; Zombori Dominik (C1 férfi U23, 1000 m) ; Gyáni Milán (C1 serdülő, U15, 1000 m) ; Molnár Csenge-Kálmán Brenda (C2 női U23, 1000 m ; 500 m) ; Papp László-Kocsis Ádám (C2 férfi U23, 1000 m) ; Kiss Ágnes (C1 női ifjúsági U17-U18, 500 m, 200 m) ; Varga Bence (Szolnok)-Szabó Levente (K2 férfi serdülő U16, 1000 m), Juhász István (ASE)-Molnár Csanád (C2 férfi ifjúsági U17-U18, 500 m, 1000 m) ; Győre Panna-Benkucs Kira (Merkapt)-Molnár Csepke-Kiss Ágnes (C4 vegyes ifjúsági U17-U18, 500 m) ; Keller Gergő (Szarvas)-Ozsgyáni Bence (K2 férfi ifjúsági U17-U18, 500 m) ; Paragi Petra (C1 női serdülő U15-U16, 500 m) ; Gyányi Milán (C1 férfi serdülő U15, 500 m) ; Gyáni Milán-Kiss Martin Vajk (C2 férfi serdülő U15-U16, 500 m) ; Matkovics Vanda-Paragi Petra (C2 női serdülő U15-U16, 500 m) ; Csanki Imre-Megyesi Botond-Papp László-Kocsis Ádám (C4 férfi U23, 200 m) ; Ozsgyáni Bence-Hidvégi Zalán-Hidvégi Hunor (mindkettő Tata)-Keller Gergő (Szarvas) (K4 férfi ifjúsági U17-U18, 500 m) ; Molnár-Gábor György-Marenec-Dózsa Zsombor (C2 Férfi Serdülő U15-U16, 2000 m) ; Csanki Imre-Bakos Zoltán-Molnár Dániel-Megyesi Botond (C4 Férfi Ifjúsági U17-U18, 500 m) ;

Ezüstérmesek

Molnár-Gábor György-Marenec-Dózsa Zsombor (C2 férfi serdülő U15-U16, 1000 m) ; Csanki Imre-Kocsis Ádám (C2 férfi U23, 500 m) ; Kiss Ágnes-Molnár Csepke (C2 női ifjúsági U17-U18, 500 m) ; Kálmán Brenda (C1 női U23, 200 m) ; Szilágyi Balázs-Gyányi Levente (C2 férfi U23, 200 m) ; Molnár Csenge-Kálmán Brenda (C2 női U23, 200 m) ; Varga Bence (Szolnok)-Szabó Levente (K2 férfi serdülő U16, 500 m) ; Gyányi Milán (C1 Férfi Serdülő U15, 2000 m) ; Szabó Levente-Brúnyai Kornél (K2 férfi Serdülő U16, 2000 m) ; Kelemen Blanka-Nagy Lara-Nyerges Csenge-Zöldi Zoé (K4 Női Serdülő U15-U16, 2000 m).

Bronzérmesek

Szabó Levente (K1 férfi serdülő U16, 1000 m) ; Dobronoky Zalán-Fülöp Levente-Barna Kristóf-Brúnyai Kornél (K4 férfi ifjúsági U17-18, 1000 m) ; Szilágyi Balázs-Gyányi Levente (C2 férfi ifjúsági U17-U18, 500 m) ; Szarka Krisztián (C1 férfi ifjúsági U17-U18, 500 m, 200 m) ; Szarka Krisztián-Kocsis Ádám (C2 férfi ifjúsági U17-U18, 200 m) ; Szikula Örs-Fülöp Levente-Barna Kristóf-Brúnyai Kornél (K4 férfi ifjúsági U17-U18, 500 m) ; Kelemen Blanka-Nagy Lara-Nyerges Csenge-Zöldi Zoé (K4 női serdülő U15-U16, 500 m).