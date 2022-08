Hárman képviselik a szegedi színeket a csütörtökön kezdődő úszó Európa-bajnokságon. Pádár Nikolett a medencés számokban lesz érdekelt, míg egy hét múlva, augusztus 18-tól rendezik a nyílt vízi úszók versenyeit Rómában.

Pádár Nikolett számára kellemes emlékeket jelent a legendás helyszín, a Foro Italico medencéje, hiszen 2021-ben ott nyerte meg az ifjúsági Európa-bajnoki címet, most a felnőtt Eb-n bizonyíthat az olasz fővárosban. Az biztos, hogy a 16 éves tehetség 200 méter gyorson rajthoz áll, az pedig majd Sós Csaba szövetségi kapitány döntésén múlik, hogy a 100 méteres távon is versenyez-e. Csütörtökön a női gyorsváltó már versenyez is, a nyitónapot így rögtön éremesélyekkel várhatják a lányok.

Ami a nyílt vizet illeti, Olasz Anna 10 km-en és váltóban, míg Vas Luca 25 km-en áll majd rajthoz, a szám versenyeit augusztus 18-tól rendezik.

– Remekül sikerült a felkészülés, az elmúlt egy hónapban mindenki kitett magáért az edzéseken, így szerintem hasonló formát mutathatnak a lányok, mint a világbajnokságon. Pádár Nikolett egyéniben is döntőbe kerülhet, a váltókkal pedig az éremszerzés a cél, ez nem is kérdés. Olasz Anna az egyéni és váltó számra is ugyanúgy koncentrál, mindkettő fontos. Nem lesz egyszerű az éremszerzés, hiszen a klasszis hazaiak három úszót is indítanak. Nagy csaták várhatók tehát minden számban, főleg a dobogós helyekért. Egyéniben a legjobb hat közé kerülés lehet Anna reális célja. Az olaszokat nem lesz egyszerű legyőznie a váltónak, viszont a németek csapata gyengült, ami növeli a minél szebben csillogó érem esélyét. A 25 km-es versenyre lehetetlen jósolni, a futam közben dől el, hogy ki mennyire tudja beosztani az erejét. Vas Luca ebben a maratoni számban tavaly 8. helyen zárt, kiváló eredmény lenne, ha megismételné – mondta az Eb kezdete előtt Gellért Gábor, a HAÁSZ SZUE vezetőedzője.