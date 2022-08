Hatalmas forróságban rendezték meg az SZVSE kisújszállási mérkőzését. Igyekezett nagy iramot diktálni a szegedi csapat már a meccs elején, de az első gólhelyzet a hazaiak előtt adódott a vendégek figyelmetlensége miatt, de Czirják védte a lövést. Ezt követően egyre inkább átvette az irányítást az SZVSE. A 27. percben az ellenfél térfelének közepén támadtak le a szegediek, Pócs Dániel szerzett labdát. Papp Ádám ziccerbe került, majd kilőtte a hosszú alsó sarkot. A szünet után is uralta a pályát a Tisza-parti alakulat, a 2–0-s végeredményt jelentő találatot a jól beszálló Oroszi jegyezte egy jobboldalról becselezést követően.

Szolnokon búcsúzott az országos főtáblától a Makó. Az első félidő puhatolózó játékkal telt, de egy vendéghiba után a 36. minutumban Iván lőtt bombagólt. Bordás kirúgásból találta fejbe a támadót, aki talpon maradt és tizenhat méterről a léc alá vágta a labdát. A második félidőben mindent egy lapra feltéve támadtak a hagymavárosiak. Rengeteg góllal kecsegtető helyzetet kidolgoztak, de mindet kihagyták, ahogyan a 85. percben Popgeorgiev Pantelisz egy tizenegyest is. A hosszabbításban született páros kiállítás már nem befolyásolta a végeredményt.

Az SZVSE szombati továbbjutását követően hibátlanul sikerült a vasárnap, hiszen a hódmezővásárhelyiek és a székkutasiak elvárható sikere mellett a megyei I. osztályú Kecel otthonában a Deszk is nyerni tudott. Több helyzetet is kialakított a megfiatalított Dabas-Gyón a Székkutas ellen, de a gólokat utóbbi szerezte, így kétség sem férhetett győzelméhez, ahogyan a Vásárhelyéhez sem. Dominált a Deszk Kecelen, kevesebb, mint félóra alatt három hatalmas ziccert is kialakított. Egy nagy védés és egy gólvonalról mentés után betalált a Csordás-csapat, amely akár ismét betalálhatott volna. Állt a sarat a deszki védelem, így várhatják a második forduló sorsolását Fóris Attiláék is.

Kelemen Balázs, az SZVSE edzője: – Gratulálok a továbbjutáshoz! Remélem, a sorsolás kegyes lesz hozzánk, és hazai környezetben az SZVSE-pályán fogadhatjuk a következő ellenfelünket a kupában.

Siha Zsolt, a Makó edzője: – A második félidei remek produkciónk hiábavaló volt, ugyanis az első játékrész kritikán alulira sikeredett.

Horváth Zoltán, a Székkutas edzője: – Az első 25 percben komoly nehézségeket okoztak nekünk a hazaiak. A védekezésünk nem volt megfelelő, de mi lőttünk gólokat, ők nem. A szünet után kidomborodott a két csapat közti különbség, amely akár még ennél nagyobb is lehetett volna.

Csordás József, a Deszk edzője: – Domináltunk az első percben, ezalatt három nagy helyzetet kialakítottunk és ebből egyet be is rúgtunk. Jól védekeztünk, sok néző előtt sikerült egy kiváló csapat legyőznünk bravúrral.

Antal Krisztián, a HFC edzője: – A továbbjutásunkhoz nem férhetett kétség, fontos, hogy mindenki lehetőséget kapott és élt is vele.

Kisújszállás–SZVSE-Pizzamonster 0–2 (0–1)

Labdarúgás, MOL Magyar Kupa, 1. forduló. Kisújszállás. Vezette: Kovács Máté (Nagy S., Csillik).

Kisújszállás: Jakab – Balla (Kálai, 65.), Váradi, Dobos, Kozák, Csikós, Oros (Monoki, 79.), Szívós, Csukodi (Balogh, 73.), Kelemen, Hajdu. Edző: Majltáh Antal.

SZVSE-Pizzamonster: Czirják – Fodor Á., Pócs D., Csamangó, Mészáros Z. (Oroszi, a szünetben), Rádai (Veszelka, 78.), Beretka, Mezei O., Káposzta, Kelemen V. (Popovics, 70.), Papp Á. (Kelemen B., 87.). Játékos-edző: Kelemen Balázs.

Gólszerzők: Papp Á. (27.), Oroszi (74.).

Szolnoki MÁV FC–Makó FC 1–0 (1–0)

Labdarúgás, MOL Magyar Kupa, 1. forduló. Szolnok. Vezette: Farkas Tibor (Gordos, Nagy M.).

Szolnoki MÁV FC: Csáki – Rokszin (Lengyel, 76.), Gohér, Tisza, Iván, Dudok (Sitku, 54.), Lukovszky (Antal G., a szünetben), Tömösvári, Kálmán, Kópis, Földi (Nádházi, 65.). Edző: Romanek János.

Makó FC: Bordás – Kiss L. (Széll K., 64.), Sili (Juhász J., a szünetben), Seres, Popgeorgiev, Lévai, Zámbori (Zana, 64.), Sirokmán, Rabecz (Frank, 81.), Pócs T., Sziklási (Varga R., a szünetben). Edző: Siha Zsolt.

Gólszerző: Iván (36.).

Kiállítva: Tömösvári (91.), ill Széll K. (91.).

Kiskunfélegyháza–Hódmezővásárhelyi FC 0–5 (0–2)

Labdarúgás, MOL Magyar Kupa, 1. forduló. Kiskunfélegyháza. Vezette: Hartung Vilmos (Dobos, Pálinkás).

Kiskunfélegyháza: Nagy Sz. – Magony, Valkai, Oroszi, Szűcs, Kanyó (Makány, 69.), Urbán, Szabó P., Kurgyis (Erős, 58.), Nemesvári, Bálint (Bakró-Nagy, 69.). Játékos-edző: Némedi Norbert.

Hódmezővásárhelyi FC: Füstös – Vastag, Erdhardt, Schildkraut (Pesuth, a szünetben), Hunya, Bata, Kenderesi, Orosz (Krisztin, 75.), Povázsai, Zabari, Barta. Edző: Antal Krisztián.

Gólszerzők: Barta (16., 86.), Kenderesi (18., 59.), Erhardt (63.).

Dabas-Gyón FC–Székkutas 1–4 (0–2)

Labdarúgás, MOL Magyar Kupa, 1. forduló. Dabas. Vezette: Tóth Róbert (Juhász L., Bán).

Dabas-Gyón FC: Nagy R. – Varga A. (Horváth G., 83.), Mátyus (Bende, a szünetben), Lagzi, Merkovics, Csorvási, Sziráki, Márton (Palakovics, 83.), Bozsik (Schlusnik, 27.), Wrábel, Zsákai (Proksa, 66.). Edző: Sziráki Mihály.

Székkutas: Juhász – Varga M. (Kabódi, 75.), Kis Á., Pacskó, Virág, Kis D., Daraki (Szántó, 81.), Papp M. (Szikszai, 57.), Németh (Árgyelán, 57.), Szabó I., Rácz (Czövek, 81.) Edző: Horváth Zoltán.

Gólszerzők: Merkovics (92.), ill. Papp M. (20., 42. 55.), Czövek (82.).

Kecel–Deszk 0–1 (0–1)

Labdarúgás, MOL Magyar Kupa, 1. forduló. Kecel. Vezette: Szántó Simon Péter (Ancsin, Kató).

Kecel: Gerner – Vata, Bányai, Gavula-Recte-Mikula, Doszpod (Tóth P., 24., Patai, a szünetben), Sendula P., Torma, Sendula J., Dulai, Csáki, Herczeg. Edző: Pandur László.

Deszk: Repák – Németh Z., Kövesi (Török, 61.), Pásztor (Bódi, 92.), Istókovics (Rácz G., 61.), Tarjányi, Matyelka, Szabó R. (Salánki, 77.), Teschner (Gaudi, 77.), Földi, Fóris. Edző: Csordás József.

Gólszerző: Fóris (11.).