– Egy jó erős előfutamot tudhatok magam mögött, szerettem volna, ha kicsit könnyebb, de az időjárás nem segített, elég erős volt a szembeszél és az oldalhullámzás. Ezzel együtt jónak éreztem a formámat és ez a legfontosabb – mondta a K-1 1000 méteres szám előfutamát követően Kopasz Bálint. Az algyői kajakos igazán emlékezetes napon versenyezhetett, hiszen éppen az előfutamon napja (augusztus 3.) volt az első évfordulója, amikor ebben a számban olimpiai bajnoki címet nyert: a középdöntőbe a legjobb idővel kvalifikált Kopasz.

Ami pedig a csütörtöki napot illeti, az MVM Szeged paraszakágának képviselői is megkezdték világbajnoki szereplésüket, méghozzá nem is akár hogyan. Varga Katalin a KL-2 200 méteres szám előfutamát megnyerte, így egyből a döntőbe jutott. Szintén finalista már Suba Róbert is, aki a VL-2 200 méter előfutamában ugyan harmadik lett, de ez a helyezés is biztos döntőbe jutást jelentett számára.

A nap zárásaként jött a K-2 500 méteres előfutam, ahol az MVM Szeged versenyzője, Nádas Bence Kopasz Bálinttal alkotott párosa volt érdekelt. A magyar egység a kezdettől fogva az élboly tagja volt, és végül a portugálok mögött a második helyen ért célba, így szintén a középfutamban folytathatja.