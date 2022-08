Elszenvedte szezonbeli első vereségét a Hódmezővásárhelyi FC, amely az MTK Budapest II. vendégeként maradt pont nélkül.

Több visszajátszóval, köztük a korábbi Puskás-díjas csatárral, Zsóri Dániellel várta a HFC-t a fővárosi klub, ám az első fél órában így is jól tartotta magát a vásárhelyi csapat – sőt, Irmes fejesénél még egy komoly helyzete is volt. Az első félidő végén azonban Zsóri végezhetett el egy szabadrúgást több mint 20 méterről, csavarásánál már Deczki is tehetetlen volt, ezzel előnybe került az MTK II.

A szünet után a lehető legrosszabbul alakult a meccs a HFC számára, hiszen Hunya szabálytalansága miatt büntetőt kaptak a hazaiak, amit Barkóczi végezhetett el. Deczki lábbal ugyan még beleért, de védeni már nem tudta a lövést, hat perccel a második félidő kezdetét követően így kétgólos hátrányba került a HFC. Ez sem szegte a vásárhelyiek kedvét, de húsz perccel a vége előtt Zuigéber csapott le a lecsorgó labdára Törőcsik lövését követően, ezzel pedig eldöntötte a meccset. A végén Hegedűs távoli találatával a szépítés összejött a HFC-nek, amely így első vereségét szenvedte el a szezonban.

Antal Krisztián: – A szombati százhúsz perc sokat kivett belőlünk, az ellenfelünk pedig ezt jól kihasználta, és megérdemelt győzelmet aratott.

MTK Budapest II.–Hódmezővásárhelyi FC 3–1 (1-0)

Labdarúgó NB III., Közép csoport, 6. forduló. Budapest, Új Hidegkuti Nándor stadion, 250 néző. Vezette: Tóth Tamás (Kövés, Vrbovszki).

MTK II.: Csenterics – Várkonyi, Barkóczi (Merényi, 74.), Zsóri, Zuigéber, Asante, Horváth A., Kovács M. (Szőke, 65.), Miknyóczki, Godwords, Molnár Á. (Törőcsik, 65.) Edző: Horváth Dávid.

HFC: Deczki – Molnár B., Ondrejó, Schildkraut (Tapiska, 52.), Hunya, Irmes (Fődi, 88.), Orosz (Erhardt, 73.), Povázsai (Kenderesi, 74.), Pesuth, Zabari, Barta (Hegedűs, 52.). Edző: Antal Krisztián.

Gólszerzők: Zsóri (39.), Barkóczi (51., 11-esből), Zuigéber (70.), ill. Hegedűs (91.).

Kiállítva: Miknyóczki (73.).