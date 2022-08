Közel 650 versenyző 759 egységben áll rajthoz a szegedi Maty-éren lebonyolított országos evezős bajnokságon, amelyen az ifjúságiak, az U23-asok, a felnőttek és a mastersek versenyeztek.

A felnőtt mezőnyben komoly sikert ért el a kormányos kettes: az MVM Szegedi Vízisport Egyesület egysége Király Miklós, Szabó Gábor, kormányos: Király Anna összeállításban a legjobbnak bizonyult. Ezen kívül még további egy ezüst- és két bronzérem jutott a Tisza-parti sportolóknak.

– Régen vártuk ezt az aranyérmet, és ez az egység a kitartása révén érte el. Az egység tagjai részt vettek a nyolcas programban, világbajnokságon szerepelhettek az A döntőben, a jövő héten pedig már újabb feladatuk van az U23-as Európa-bajnokságon a belgiumi Hazewinkelben. Az, hogy valaki tanulóban, serdülőként vagy ifjúságiként sikeres, még nem jelenti azt, hogy felnőttben is az lesz. 18 éves kor felett kezdenek a dolgok a helyükre kerülni, és ez látszódik most az egységen is. Az ifjúságiaknál egy serdülők alkotta hajó lett második, Meszlényi Zsolt már mint edzőkolléga is volt tagja a bronzérmes négyesnek, míg a bronzérmes könnyűsúlyú kettes még ifikorú. A bajnokságon rajthoz állt a serdülő második vonal is, amelynek jó gyakorlást, remek versenyszituációhoz szokást jelentett az esemény. Az érmesek mellett ki kell emelni Mácsai Lillát és Szabó Blanka Napsugárt, akik serdülő bajnokként beküzdötték magukat az ifi A döntőbe – nyilatkozta Dani Zsolt edző.

A Hajdú Márton, Pálka Bálint (jobbról) egység az orv-arany és a serdülő bajnoki cím után ifjúsági bajnoki ezüstérmes lett.

Fotós: MESZ

A szakember még megemlítette a mastersek remek szereplését is, akik 5 arany-, 6 ezüst- és 3 bronzérmet szereztek. Petrovszki Edit igazén kimagaslott a mezőnyből a 4 első és 3 második helyével, Varga László 1-1 aranyat és ezüstöt nyert, míg Matyasovszki Tibor és Fogarasi György egypárban, valamint csapathajóban is dobogóra állhatott.

Az MVM Szegedi VE evezős versenyzőinek eredményei, 123. ifjúsági, U23-as, felnőtt és masters országos bajnokság, Szeged, Maty-ér. Aranyérmesek: Király Miklós, Szabó Gábor, kormányos: Király Anna (kormányos kettes). Ezüstérmesek: Hajdu Márton, Pálka Bálint (ifjúsági kettes). Bronzérmesek: Király M., Szabó G., Király Csaba, Meszlényi Zsolt (felnőtt négyes), Horpácsy Kristóf, Lukács Patrik (felnőtt könnyűsúlyú kettes).