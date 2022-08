Két helyen változtatott kezdőcsapatán Alekszandar Sztevanovics az MTK elleni szezonnyitóhoz képest: a sérüléssel bajlódó Kővári helyett Beronja, míg Bíró helyett Szakály kezdett a Szegedben a vasárnap esti, ETO FC Győr elleni idegenbeli bajnokin.

Korán hátrányba kerültek a Tisza-partiak, miután egy bal oldali szabadrúgást Csonka fejelhetett szabadon Molnár kapujába. Temesvári szöglet utáni fejese volt az egyetlen komolyabb lehetőség, amit feljegyezhettünk szegedi oldalon az első félidőben, a korai kapott gól megfogta Simon Ádámékat.

A szünet után azonban teljesen megváltozott a Szeged játéka: bár Babatinak köszönhetően aktívan kezdte a második félidőt is a Győr, mégis a szegediek találtak be. Pintér és Szakály remek, kicsiben megvalósított összjátékát követően előbbi passzolhatott középre, ahol érkezett Gajdos, és közelről kiegyenlített. Ahogy a hazaiak gólja, úgy ez a találat is bénítólag hatott a másik csapatra, így a folytatásban már a Szeged dominálta a játékot.

Az ETO bevetette a héten igazolt Kovács Istvánt is, viszont megint jött Pintér, és kiosztotta szezonbeli harmadik gólpasszát is. A szegediek nyári szerzeménye három védőn át verekedte magát a jobb oldalon, majd a támadáshoz fellépő Szilágyinak gurított vissza, a védő pedig pontosan a jobb felsőbe küldte a labdát, 1–2.

A 90. percben óriási lehetősége akadt még az ETO-nak, de Vincze a kapuval szemben hibázott, így a Szeged a nehéz kezdés ellenére fordítani tudott az ETO-parkban, ezzel pedig megszerezte első győzelmét a bajnokságban.

ETO FC Győr–Szeged-Csanád GA 1–2 (1–0)

Labdarúgó NB II., 2. forduló. Győr, ETO Park, 800 néző. Vezette: Ducsai József (Szalai Dániel, Mohos Milán)

ETO FC: Kovácsik – Kovács K., Fodor, Csonka, Vincze Á. – Toma, Tuboly, Óvári (Babati, 46.), Kiss Balázs (Kovács I., 80.) – Vitális (Kiss Bence, 68.), Priskin (Bacsa, 46.). Vezetőedző: Tímár Krisztián

Szeged-Csanád GA: Molnár F. T. – Ódor (Könczey, 46.), Temesvári, Szilágyi Z., Beronja (Bitó, 76.) – Gajdos, Sipos Sz., Simon Á. (Farkas A., 60.), Pintér Á. – Szatmári L., Szakály D. (Bíró B., 60.). Vezetőedző: Alekszandar Sztevanovics.

Gólszerzők: Csonka (3.), ill. Gajdos (56.), Szilágyi (81.)