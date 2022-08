Negyedik szezonját kezdte a Szeged-Csanád Grosics GA színeiben Gajdos Zsolt. A támadó 2019 nyara óta eljutott a 100., majd a 101. fellépésig is kék-fekete mezben. A klub 2011 óta íródó történetében ezt eddig Germán Tamás, Farkas Márk, Tóth Gábor, Oláh Gergő, Zabari Dávid, Pászka Lóránd és Szántai Levente mondhatta el magáról.

– A mai futballban egy csapatnál száz tétmeccset elérni, még ha az NB II.-ről beszélünk is, szép dolog. Amikor ideigazoltam, az volt a célom, hogy minél többet játsszak és segítsek a csapatnak, de ilyen mérkőzésszámról azért nem álmodoztam. Jó dolog, ha egy játékosra számítanak és megbecsülik. Örülök, hogy elértem ezt a számot, ráadásul a csapat nyert, ehhez pedig góllal járultam hozzá Győrben – mondta a szegedi támadó.

A csapat az eddigi négy bajnokiját mind idegenben játszotta le, ezen hat pontot szerzett az MTK (1–2), a Győr (2–1), a Szentlőrinc (0–2) és a Haladás (1–0) vendégeként.

– Ha az ellenfeleket, azok minőségét nézzük, illetve ehhez hozzátesszük, hogy mind ellen idegenben szerepeltünk, és folyamatosan utaztunk, akkor nem olyan rossz ez a hat pont. Ám a szentlőrinci vereség nagyon fáj mindenkinek, nemcsak nekem. Nem erre számítottunk a baranyaiak ellen, viszont Győrből és Szombathelyről nem sok csapat hozza majd el a három pontot, nekünk viszont sikerült. Az MTK a bajnokság favoritja, de ott is megvolt az esély a pontszerzésre. Lehetünk valamennyire elégedettek, de én nem vagyok az. Ha 12 pontunk lenne, akkor mondanám azt, hogy elégedett vagyok. Az, hogy három meccsen már két gólt szereztem, abból a szempontból fontos, hogy győztes meccseken találtam be. De ha négy gólos lennék, meglehetne az előbb említett 12 pont is... – nyilatkozta Gajdos.

Vasárnap 19 órától következik a hazai premier: a Dorog érkezik a Szent Gellért Fórumba.

– Végre itthon szerepelhetünk! Sajnáltuk, hogy az időjárás miatt a pálya nem volt alkalmas a futballra, éppen ezért nagyon várjuk, hogy ismét hazai közönség előtt léphessünk pályára, és hogy ne kelljen utazni. A Dorog három vereség után legutóbb nyert, így egy picit jobb mentális állapotban utazhatnak hozzánk, de nekünk hazai pályán, hazai közönség előtt nem azt kell nézni, hogy mit ért el eddig az ellenfél. Határozott játékkal, kiváló hozzáállással, az erőtartalékokat mozgósítva meg kell nyernünk ezt a meccset – mondta Gajdos Zsolt.