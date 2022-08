Főszerepet játszott a Szeged-Csanád Grosics Akadémia fordításában a győri bajnokin Pintér Ádám. A szegediek játékosa volt ugyanis mindkét gól előtt az előkészítő, azaz két gólpasszal járult hozzá ahhoz, hogy a Tisza-partiak megszerezzék szezonbeli első sikerüket az NB II.-ben.

– Az első félidő nem olyan volt, amilyennek szerettük volna. Langyosan kezdtük, de végül jól jöttünk ki ebből. Szerencsének is mondhatjuk a két gólpasszomat, de volt egy lövésem, ami csak centikkel kerülte el a kaput. Örülök persze, hogy kétszer is ki tudtam szolgálni a társakat, és természetesen a győzelemnek is – összegzett a meccset követően Pintér Ádám.

A 20 éves játékos nyáron csatlakozott a Szeged-Csanád GA-hoz, és remekül sikerült a bemutatkozása. Pintér ugyanis az MTK Budapest elleni meccsen is gólpasszal jelentkezett, így az eddigi két bajnoki alatt mindhárom szegedi gólban tevékeny részt vállalt.

– Nagyon gyorsan befogadtak a társak, szerintem ez az egyik legfontosabb dolog, hogy egy játékos jól érezze magát a pályán. Hétvégén ismét idegenben utazunk, de győzni szeretnénk a Szentlőrinc otthonában is – tekintett előre Pintér Ádám, hiszen a Szent Gellért Fórum gyepének felújítása miatt a következő bajnokit is idegenben játssza majd Alekszandar Sztevanovics csapata.