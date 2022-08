Mindkét Csongrád-Csanád megyei NB III.-as labdarúgócsapat idegenben lép pályára a Közép csoport második fordulójában.

– Kevés információnk volt a Szolnokról, de úgy készültünk, hogy egy jó képességű csapattal találkozunk, amely az első hatban végez majd a szezon végén. A megszokott játékunkkal készültünk, agresszív, támadófutballal, sikerült is rájuk erőltetnünk az akaratunkat – összegezte a Szolnok elleni győzelmet lapunknak Popgeorgiev Pantelisz, a Makó játékosa.

A makóiak játékosa az előző szezon utolsó három meccsén is betalált, és góllal vette ki a részét a Szolnok elleni győzelemből is.

– Ha kicsit koncentráltabb vagyok, vagy jobb megoldást hozok, akkor akár három gólt is szerezhettem volna, de ezt betudom a szezon eleji formának. Jól érzem magam, egy sikeres felkészülésen vagyunk túl – tette hozzá a 27 éves játékos.

A Makó a mai fordulóban 17.30-tól egy másik újonccal találkozik, ugyanis a megyei I. osztályból feljutó Bánk-Dalnoki Labdarúgó Akadémiához utaznak Siha Zsolt tanítványai.

– Tegnap délután megnéztük az első meccsük videóanyagát, és Siha Zsolt is igyekezett felkészíteni bennünket, mire számíthatunk. Tavaly ugyan az első meccset elveszítettük, de utána 11 meccsen át veretlenek voltunk. Fontos volt, hogy egy jó üzenetet küldjünk a többieknek a nyitómeccsről, és természetesen ma is szeretnénk nyerni. Hosszú a keretünk, két, hasonló erősségű csapattal fel tudunk állni – mondta Popgeorgiev a folytatásról.

Meggyőző sikerrel kezdett a Hódmezővásárhelyi FC, amely az Újpest II. ellen aratott magabiztos sikert a nyitófordulóban.

– Az egész meccset kontrollálni tudtuk. Szerencsére az újak is beilleszkedtek, minőségi érkezőkről beszélhetünk. Álomszerű volt a kezdés, sanszot nem adtunk az ellenfelünknek, remélem, ez ma is így lesz. Sok múlhat majd az erőnléten is, hiszen rengeteg meccs vár ránk augusztusban – nyilatkozta Tapiska Géza, a HFC játékosa.

A vásárhelyiek ma szintén 17.30-tól a Cegléd otthonában folytatják, tavaly ugyanitt többek között Tapiska góljának is köszönhetően 2–1-re nyerni tudtak a kék-sárgák.

– Ebben az osztályban bárki legyőzhet bárkit, mindenkivel szemben a maximumot igyekszünk nyújtani. Idén nem láttuk őket játszani, a tavalyi Cegléd szerintem egy jó csapat volt, előrébb soroltam volna őket a tabellán. Remélem, egy jó meccsen elhozzuk a három pontot. Nagyon sok új játékosunk van, de könnyen befogadtuk az újakat. Még kell egy kis idő persze, hogy összerázódjunk, de ez normális, hiszen csak pár hete vagyunk így együtt. Hatalmas munkát tettünk le az asztalra a nyáron, ebben az erőnléti edzőnk nagy szerepet játszott, fizikálisan jó állapotban vagyunk – zárta a vásárhelyiek játékosa.